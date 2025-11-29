На Личакові, де майже не лишилося місць, родини загиблих діляться своїм баченням миру та меж поступок.

На Личаківському кладовищі у Львові, яке швидко заповнюється могилами українських військових, звучать суперечливі голоси про майбутнє війни та можливі умови миру.

Як пише Reuters, поки адміністрація США просуває новий план урегулювання, що може вимагати болючих територіальних поступок, родини загиблих на передовій зважують власний погляд на те, яким має бути завершення війни.

50-річна Оля Качмарик, що втратила свого сина Олександра, каже, що готова підтримати план, який зупинить кровопролиття — навіть якщо це означає втрату частини території.

"Чим більше вони (росіяни) йтимуть цим шляхом, тим більше вони хочуть", — говорить вона, стоячи біля могили сина у Львові, тоді як російські війська просуваються на сотні кілометрів на сході.

Олександр — один із понад тисячі українських військових, похованих у новій військовій секції Личаківського цвинтаря. За словами місцевої влади, вільних місць майже не залишилося, і поруч уже готують нову ділянку для поховань.

Церемонії тривають щодня

Серед синьо-жовтих прапорів і зимового вітру родини прощаються з новими загиблими. Чергова поховальна церемонія саме закінчувалася, коли офіційні особи оглядали територію для майбутніх могил — гул екскаваторів свідчив: простору стає дедалі менше.

Оксана Римарук, чий чоловік загинув у червні, говорить, що підтримує переговори заради майбутнього дітей.

"Нехай вони зроблять усе необхідне, щоб наші діти могли бігати по вільній землі — і вільно відвідувати могили своїх батьків і матерів", — каже 25-річна жінка, тримаючи свою півторарічну дитину.

Масштаби втрат на Личакові вона називає "дійсно вражаючими".

Більшість українців все ще проти поступок

Попри тиск на Київ погодитися на компроміс, зокрема новий план, який просуває адміністрація Трампа, українське суспільство залишається налаштованим жорстко: опитування КМІС показало, що незначна більшість громадян виступає проти відмови від територій.

Президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що країна переживає "найскладніший момент" від початку війни, але він "не зрадить інтереси України, підписавши погану угоду".

"За що загинув мій син?"

68-річна Антоніна Ришко, яка тримає в руках фотографію свого загиблого 41-річного сина Мар’яна, говорить категорично.

"Україна нізащо не повинна віддавати більше земель. За що загинув мій син?", — каже вона.

Вона різко відкидає мирну угоду, запропоновану нині:

"Нехай вони її перепишуть".

Як повідомляв УНІАН, резидент США Дональд Трамп відступив від свого терміну укладення угоди в Україні до Дня подяки, хоча й хоче, щоб його сприймали як миротворця.

Як пише CNN, Зеленський стоїть перед жахливим вибором між поганою угодою і відсутністю угоди.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що США хочуть укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України. Водночас, Білий дім заявив, що в мирній угоді все одно будуть вказані гарантії безпеки. Також Трамп нібито вирішив, що не буде запрошувати Зеленського до Білого дому доти, доки не буде підписано мирну угоду.

