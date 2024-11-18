Український військовослужбовець висловився і про чоловіків, які сидять удома, і про мобілізацію жінок.

Українські чоловіки, які не хочуть воювати, мають знати, що їх завжди навчать і розкажуть про все, що їм може стати в пригоді під час служби в Збройних силах України, вважає військовослужбовець із позивним "Тунець".

"Все буде добре, головне не їсти жовтий сніг. Якщо ти будеш слухати, якщо ти будеш поглинати інформацію, то все в тебе буде добре. Вчися, тренуйся", - зазначив він в інтерв'ю "24 каналу".

На запитання про те, як "Тунець" ставиться до тих, хто сидить удома і боїться вийти на вулицю через можливу присутність там працівників ТЦК, військовий коротко заявив: "ТЦК прийде додому, нічого страшного".

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Крім того, боєць ЗСУ не зміг дати остаточну відповідь стосовно мобілізації жінок - чи потрібно зробити обов'язкову службу для них. Він підкреслив, що не є "рекрутинговим центром" і не знає, яку користь хоче від цього отримати держава.

"Ну якби це зробили для всіх - так, це було б дуже непогано. Однак зараз треба запитати в них, чи хочуть вони цього. Це має бути добровільно", - зазначив він.

Інші новини про процес мобілізації

Раніше УНІАН повідомляв, що в ТЦК відреагували на мобілізацію музикантів Олі Цибульської перед концертом.

Крім того, у Третій штурмовій пояснили, чому рекрутингові центри не вирішать питання мобілізації.

"Що точно можна зробити, так це змінити ставлення людей. Крім інформаційної політики, потрібно популяризувати підготовку цивільного населення", - висловив переконання Жорін.

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