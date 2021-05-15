У решті областей COVID-показники не перевищують встановлену фахівцями допустиму норму.

Міністерство охорони здоров’я 15 травня оновило рівні епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані на сайті міністерства.

Читайте такожП'ятеро українських моряків захворіли на малярію, один із них померМайже вся Україна перейшла до «жовтого» рівня епіднебезпеки, крім Черкаської – регіон перебуває у «помаранчевій зоні».

Також вказується, що у Миколаївській області коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу 13 травня становив 20,6% при 20% допустимих. А у Черкаській станом на 14 травня – 20,8%.

У решті областей COVID-показники не перевищують встановлену фахівцями допустиму норму.

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Автор: Яна Ставська