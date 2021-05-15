Міністерство охорони здоров’я 15 травня оновило рівні епідемічної небезпеки.
Про це свідчать дані на сайті міністерства.
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Також вказується, що у Миколаївській області коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу 13 травня становив 20,6% при 20% допустимих. А у Черкаській станом на 14 травня – 20,8%.
У решті областей COVID-показники не перевищують встановлену фахівцями допустиму норму.
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