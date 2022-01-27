П'ятиметровий пам'ятник придбала фірма із Запоріжжя. Його хочуть переплавити на продукцію.

Бронзовий пам’ятник вождю пролетаріату Володимиру Леніну, встановлений на центральній площі міста Новгород-Сіверський на Чернігівщині, продали сьогодні через аукціон за 714 тис. грн.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, початкова ціна статуї завважки 4200 кг і заввишки 5 метрів становила 394 тис. грн.

На аукціоні на торговому майданчику Prozorro викупити пам’ятник намагалися 8 учасників. Перемогу здобуло ТОВ "Сяйвомет" із Запоріжжя.

На сайті товариства зазначається, що це спеціалізоване металургійне підприємство, яке займається виробництвом сплавів кольорових металів з брухту та відходів і первинних матеріалів. Представник підприємства телефоном зазначив, що кількатонний бронзовий пам’ятник придбано для переплавки з подальшим виготовленням продукції.

Як пояснили в Новгород-Сіверській міській раді, виручені кошти від продажу пам’ятника планують спрямувати на доброустрій міста. Можливо, оновлять площу або відремонтують пам’ятник Новгород-Сіверському князю Ігорю. Остаточне рішення поки не схвалено.

Читайте такожУ Дніпрі з пам'ятника Леніну зробили пісуар (фото)Пам’ятник Леніну в Новгороді-Сіверському було демонтовано у 2016 році. Він вважається останнім з великих пам’ятників, знесених в Україні (за винятком окупованих територій). Історики та патріотична громадськість Чернігівщини звинувачували чинного на той час міського голову у відвертому саботажі, зриві декомунізації.

Продати пам’ятник Леніну як брухт вирішили депутати місцевої ради влітку 2021 року. Балансова вартість статуї на той час становила 150 тис. грн.

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