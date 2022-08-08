Колаборанти не знають, що питати на псевдореферендумі та як приєднати регіон до РФ.

Колаборанти на Херсонщині не готуються до проведення анонсованого на 11 вересня "референдуму" після "хвороби" призначеного окупантами "керівника" області Володимира Сальдо.

Про це заявив політолог Володимир Молчанов в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наразі немає впевненості, що в колаборантів є не те що можливість, а навіть бажання провести 11 вересня так званий референдум. Все було завʼязано на Сальдо, адже його люди, які ніяк не повʼязані з іншим херсонським колаборантом Кирилом Стремоусовим, готували технічну документацію", - зазначив він.

За словами політолога, окупанти самі не знають, як приєднати захоплений регіон.

"Ніхто навіть не готує приміщення, особливо на правому березі Дніпра, де тривають активні бойові дії. Схоже на те, що окупанти навіть самі не знають, що питати в референдумі та як узагалі приєднати Херсонщину", - пояснив Молчанов.

Він додав, що російські окупанти у Херсонській області змінили стратегію.

"Колаборанти не шукають і не готують дрібних зрадників України, які б стали членами комісії для проведення псевдореферендуму. Відомо також, що до Херсона приїздили російські політтехнологи, після яких змінилися білборди - на них зʼявилися вишиванки. До окупантів дійшло, що херсонці мають українську ідентичність", - підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше надійшла інформація, що Херсонський колаборант Володимир Сальдо, який співпрацює з російськими окупантами, раптово ліг до лікарні. Є інформація щодо можливого отруєння.

Пізніше зраднику стало гірше, тому медики підключили його до апарату ШВЛ і відправили в кому. Згодом стало відомо, що його госпіталізували з Криму в одну з московських лікарень.

Днями у Сальдо діагностували отруєння, у якому підозрюють покоївку та кухаря.

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