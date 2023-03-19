Справи затриманих передано до суду.

У Закарпатській області прикордонники затримали 8 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.

Як повідомила Державна прикордонна служба, частина з них збиралася підкорити гори, інша ж – піти вплав.

Зазначається, що подолати холодну течію річки Тиси їм мали допомогти гідрокостюми та автомобільні камери. Справи затриманих передано до суду.

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Ухилянти в Україні - що варто знати

В лютому Верховна Рада України продовжила на 3 місяці дію воєнного стану та мобілізацію. В умовах мобілізації чоловіки в Україні мали стати на військовий облік. У разі порушення військового обліку передбачені адміністративна та кримінальна відповідальність.

Є 15 категорій українців, які звільнені від мобілізації. Також передбачено порядок бронювання військовозобов'язаних роботодавцями.

Водночас ухилянти нерідко намагаються нелегально перетнути кордон України, зокрема, наражаючи себе на небезпеку. Раніше цього місяця на Закарпатті у річці Тиса втопився чоловік родом з Миколаївщини, який намагався втекти від прикордонників.

Трапляються з ухилянтами і курйозні ситуації. Приміром, у січні на кордоні з Угорщиною затримали чоловіка, який намагався втекти, вдаючи жінку. А мешканець Запорізької області під час невдалої спроби потрапити до Молдови впав у триметрову пастку і був змушений просити про допомогу прикордонників.

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