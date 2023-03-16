Крім того, адміністративний протокол складено й щодо командування військової частини.

Офіцеру Віктору Вітусевичу, який побив солдата-строковика у Житомирі, повідомлено про підозру.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, офіцеру повідомлено про підозру за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

За даними слідства, 11 березня 2023 року молодший лейтенант, перебуваючи на посаді командира взводу роти охорони військової частини, застосував до солдата насильство, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження.

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"Підозрюваний був незадоволений перебуванням строковика у стані алкогольного сп’яніння та його неналежною поведінкою. Таким чином офіцер порушив вимоги Статутів Збройних Сил України та порядок проходження військової служби в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування ведуть слідчі ДБР. Крім того, щодо командування військової частини складено адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби у зв’язку з несвоєчасним повідомленням прокурора та ДБР про вчинений у військовій частині злочин (ч. 3 ст. 172-15 КУпАП).

Побиття строковика на Житомирщині: деталі

Напередодні Україну шокувало відео, на якому офіцер ногами б'є солдата-строковика. Як з'ясувалося, інцидент стався у 190-му навчальному центрі, офіцером виявився командир другого взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич.

Згодом Вітусевич визнав побиття і натякнув, що побитий ним солдат нібито вживав алкоголь. Центр розпочав службове розслідування з цього приводу. Вчора стало відомо, що інцидент розслідує Державне бюро розслідувань.

Водночас постраждалий військовослужбовець Богдан записав відеозвернення, у якому закликає "не гнобити" підозрюваного офіцера Віктора Вітусевича. За його словами, побиття не було - це був "жарт".

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