Хлопець на відео попросив "не гнобити" офіцера, який його побив.

Скандал з побиттям солдата строкової служби на Житомирщині набирає оберти. У мережі раптово з'явилося відео, на якому постраждалий військовослужбовець Богдан закликає "не гнобити" підозрюваного офіцера Віктора Вітусевича.

Строковик на відео переконує, що офіцер не бив його, а нібито "показував силовий прийом".

"Хочу попросити, щоб ніхто не гнобив Віктора Вітусевича. Це був жарт. Він показував мені силовий прийом. Ніхто не бив мене, ніхто не знущався", - заявив солдат.

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Побиття строковика на Житомирщині: деталі

Кілька днів тому Україну шокувало відео, на якому офіцер ногами б'є солдата-строковика. Інцидент стався у 190-му навчальному центрі. Офіцером виявився командир другого взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич.

Сам Вітусевич визнав побиття та заявив про свою готовність понести покарання. Військовий натякнув, що побитий ним солдат нібито вживав алкоголь.

Центр розпочав службове розслідування з цього приводу. Вчора стало відомо, що інцидент розслідує Державне бюро розслідувань.

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