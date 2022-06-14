Відпочивальникам призовного віку на пляжі 12 станції Великого Фонтану в Одесі видавали повістки до військкомату.
Про це повідомляє Суспільне.
У коментарі журналістам патрульні поскаржилися на порушників, які постійно зривають огороджувальні стрічки та купаються попри ризик для життя.
"Найбільш дивує, коли жінки з маленькими дітьми не реагують на зауваження. Не дивлячись на те, що були вже неодноразово випадки, що люди підривалися на мінах", - розповів старший лейтенант поліції Олександр Терентьєв.
До рейду долучилися й військові. Чоловікам призовного віку вони вручили повістки із запрошенням з’явитися у військкомат.
"Я за загородження не заходив. Я думаю, що міни ставлять дуже далеко звідси, мінувати зараз пляжі немає сенсу", – відповів один з порушників.
Раніше у Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що практика вручення повісток на блокпостах або в інших людних місцях не суперечить законодавству.
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