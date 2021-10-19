У деяких навчальних закладах немає опалення через відсутність угод з газопостачальниками.

На Тернопільщині у місті Монастириська через відсутність опалення вихованці дитсадка змушені спати у светрах.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат міськради Монастириської ОТГ, лікар районної лікарні Віталій Тріщук.

За його словами, дуже холодно також у школах міста, де діти змушені навчатися у куртках. Донедавна не опалювалася і поліклініка, але після депутатського звернення сьогодні опалення в поліклініці включили.

"В мерії сказали, що через критичну ситуацію з цінами на газ доведеться переходити на альтернативні види палива. 15 жовтня дровами почали опалювали районну лікарню, але і дров могло не вистачити, економили, то нашу поліклініку не опалювали. Тому мерзли і пацієнти, і лікарі. В нас в кабінетах було 12-13 градусів", – описав ситуацію Тріщук.

Читайте також"Батько наш Бандера": дівчата з Донеччини станцювали під вірусну пісню з червоно-чорними димовими шашками (відео)За його інформацією, через сильний холод у дитсадку батькам почали радити лишати дітей вдома.

Директора єдиного у місті Монастириська дитсадка "Казка" Таїсія Жолобак підтвердила УНІАН, що в приміщеннях цього закладу дуже холодно.

"Щойно були працівники санстанції, зафіксували температуру. У нас у північних приміщеннях термометри показують 13-14 градусів тепла. Працівники санстанції сказали, що це температура стіни, на якій вони висять. Їхні термометри показали, що температура повітря в цих приміщеннях на 2 градуси вища. Але все одно, 16 градусів у спальні чи 17 градусів в ігровій – це не ті температури, в яких би мали перебувати діти", – наголосила Жолобак.

Водночас вона спростувала розповсюджену у ЗМІ інформацію про те, що діти через холоднечу змушені були спати в куртках.

"Так, насправді у спальнях – дуже холодно, бо там – північна сторона. Але до курток не доходить. Діти сплять в светрах, в колготах, накриваємо їх нещодавно придбаними синтепоновими ковдрами. До обіду діти ще граються, рухаються, але спати – насправді холодно", – визнає директорка.

Вона також зізналася, що попри усі чинні заборони і приписи, в дитсадку змушені вмикати масляні радіатори. Та й це не надто вирішує ситуацію, оскільки не витримує проводка.

"У нас 8 груп. Це 8 радіаторів. А проводка розрахована на те, щоб підключити електротехніку на кшталт програвача. Тому струм після підключення радіаторів починає вибивати", – розповіла Жолобак.

На території дитсадка є газова котельня, однак її досі не запустили.

"В міськраді пояснили, що через подорожчання газу не уклали угод. Сподіваємося, що в найкоротший час цю проблему вирішать. Хоча про таке заздалегідь треба було думати, а не в останній момент", – переконана керівниця дитсадка.

В обласному управлінні освіти запевняють, що про нестерпні умови перебування в навчальних закладах їм не повідомляли.

"Сьогодні у нас була нарада з представниками громад щодо укладання угод з НАК "Нафтогаз". То ніхто не скаржився, що у них в школах чи дитсадках аж так холодно. Якщо були заяви, що діти змушені спати в куртках, то орган місцевого самоврядування мав би оперативно відреагувати на таке. Адже дитсадок перебуває в їхньому підпорядкуванні. Якщо там така холоднеча – то варто було призупинити роботу дитсадка", – зазначає керівник обласного управління освіти Ольга Хома.

За її даними, підписання угоди з НАК "Нафтогаз" займе 5 днів, адже усі громади уже підготували необхідні документи. На думку Хоми, на ці 5 днів можна було б дитсадок закрити.

"Гадаю, батьки б з розумінням віднеслися. Адже мова йде про здоров’я дітей", – наголошує очільниця обласного управління освіти.

Водночас Жолобак зауважила, що припиняти роботу дитсадка не планують.

"Багатьом батькам просто ніде подіти дітей. Тому працюватимемо надалі й очікуватимемо, коли нарешті підключать опалення", – сказала Жолобак.

Раніше повідомлялося, що петиція про обов'язкове обладнання всіх закладів дошкільної освіти системами відеоспостереження набрала 25 тисяч підписів.

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Автор: Григорій Бондар