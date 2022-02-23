Омбудсмен уточнила, які права українців не будуть обмежуватись.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прокоментувала введення з 24 лютого 2022 року надзвичайного стану в Україні.

Про це вона написала у своєму каналі в Telegram.

"Указом запроваджуються окремі обмежувальні заходи, спрямовані на нормалізацію обстановки в державі, забезпечення захисту та охорони державного кордону, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і порядку, створення умов для належного функціонування органів державної влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, запобігання спробам захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства", - повідомила вона.

Також Денісова уточнила, які права українців не будуть обмежуватись.

"Заходи не стосуються конституційних прав і свобод, обмеження яких не допускається в умовах запровадженого надзвичайного стану відповідно до положень частини другої статті 64 Конституції України, а саме прав на: рівність, громадянство, життя і здоров’я, повагу до гідності, свободу та особисту недоторканність, звернення до суб’єктів владних повноважень, житло, рівні права і обов’язки у шлюбі, рівність прав дітей, судовий та інші форми захисту, відшкодування шкоди, завданої діями суб’єктів владних повноважень, знати свої права і обов’язки, незастосування зворотної дії законів у часі, професійну правничу допомогу, не виконувати явно злочинних розпоряджень чи наказів, непритягнення двічі до відповідальності за одне й те саме правопорушення, презумпцію невинуватості, не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів", - пояснила вона.

Денісова додала, що в умовах надзвичайного стану контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статті 32 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан на 30 днів.