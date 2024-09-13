Зазначається, що літаки з російських аеродромів, які ЗСУ вважають однією з пріоритетних цілей, уже переміщені за межі радіусу дії Storm Shadow і ATACAMS.

Крилата ракета Storm Shadow, випущена з українського кордону в бік аеродрому Халіно за межами російського міста Курськ, подолає відстань у 100 км за шість хвилин - набагато швидше, ніж більшість українських безпілотників. Про це пише газета Financial Times.

"Саме швидкість ракет Storm Shadow робить їх такими корисними, наші безпілотники набагато повільніші. Якщо російський військовий вертоліт або літак збирається злітати, ми зможемо швидко вразити поле. Одне з головних застосувань Storm Shadow - це превентивна зброя", - сказав Роман Костенко, який очолює оборонний комітет українського парламенту.

Зазначається, що Київ хоче мати можливість використовувати далекобійну зброю для знищення російських авіабаз і бомбардувальних флотів, які здійснюють атаки на його територію, а також російських складів боєприпасів, скупчень військ і центрів управління.

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Одна з проблем, за словами західних чиновників, полягає в тому, що Росія почала переміщати свої авіаційні засоби вглиб Росії близько трьох місяців тому, за межі 250-кілометрової дальності Storm Shadows і до 300-кілометрової дальності ATACMS.

Додаткова відстань, яку тепер повинні пролітати російські пілоти бомбардувальників, додала "додаткової жорсткості в російську систему", - сказав один західний чиновник. Але цей крок також знизив ефективність західної зброї, оскільки в межах їхньої досяжності стало менше авіаційних цілей.

На думку журналістів, інша проблема полягає в тому, що запаси Storm Shadows і Scalps невеликі, тож навіть із дозволом на транскордонні удари Київ не зможе розгорнути їх у великих обсягах проти кількох російських цілей.

"Ракети не є стратегічною панацеєю для стратегічної військової ситуації України", - сказав інший західний чиновник.

Третя і більш серйозна проблема полягає в тому, що навіть якщо Байден схвалить використання британських і французьких ракет, у яких є американські компоненти, він навряд чи дасть зелене світло ATACMS, побоюючись, що Росія може піти на відповідну ескалацію, зазначають журналісти.

Якщо Вашингтон утримається від своїх ракет ATACMS, Німеччина, яка досі слідувала прикладу США в питанні поставок зброї Україні, навряд чи змінить свою позицію щодо поставок Києву власних крилатих ракет Taurus.

Обмеження на удари по РФ - деталі

Граючи на страхах США з приводу ескалації, президент Володимир Путін заявив, що Захід вступить у прямий конфлікт із Росією, якщо дозволить Україні завдавати ударів по російській території західними ракетами - крок, який, за його словами, змінить характер і масштаб війни.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Україна повинна мати можливість використовувати далекобійну зброю для запобігання російським ударам по цивільних об'єктах. Він підкреслив, що Канада "повністю підтримує Україну" в цьому питанні, незважаючи на погрози Путіна.

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