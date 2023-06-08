Першим кроком по її впровадженню "філософії" Притули є центри готовності цивільних

Проект благодійного фонду Сергія Притули "Центр готовності цивільних" є першим кроком по впровадженню в життя філософії, що кожен українець і кожна українка мають мати цивільну спеціальність та наближену до мілітарної.

За словами Сергія Притули, такі центри готовності цивільних вже є у 30 міст з 17 регіонів, і вони надають як базову, так і поглиблену підготовку певним речам, які можуть знадобитися у випадку мобілізації або поза армією.

"Ми робимо перші кроки по впровадженню такої філософії, що кожен українець і кожна українка насправді мають мати дві спеціальності - цивільну та наближену до мілітарної. Я не хочу вживати "мілітаризація суспільства", бо це дуже лякає наших західних партнерів. Але ти можеш бути айтішніком, а на паралельному курсі ти маєш мати навики інструктора тактичної медицини чи медика, ти бухгалтер, але крім цього ти знаєш стрілецьку справу, ти водій маршрутки, але поряд з тим ти знаєш, як закласти вибухівку і так далі", - зазначив телеведучий та волонтер під час заходу "Діалоги про відновлення України".

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За його словами, "коли ти маєш такого придурашеного сусіда, якого маємо ми, ми маємо бути завжди готовими"

Справка УНІАН. Фонд Сергія Притули – українська благодійна організація, яка спеціалізується на допомозі силам оборони України і постраждалим від російсько-української війни. Вона була заснована у 2020 році. Від початку повномасштабного вторгнення фонд регулярно збирає кошти на придбання техніки для ЗСУ.

"Народні Байрактари" - що відомо

У червні 2022 року Фонд Сергія Притули оголосив збір 600 мільйонів гривень. На ці гроші планували закупити для війскових БПЛА турецького виробництва. Ініціативу назвали "Народні Байрактари".

Потрібну суму зібрали дуже швидко, але компанія Baykar передала дрони безкоштовно. На заощаджені кошти волонтери "купили" право використання супутника.

Крім того, фонд Притули збирав 200 мільйонів гривень на закупівлю 50 британських гусеничних бронетранспортерів Spartan.

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