Введення посилених карантинних заходів на загальнонаціональному рівні зараз не обговорюється, заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів, чи розглядають в уряді питання про запровадження локдауну по всій Україні.

Читайте такожЛокдаун у Києві: поліція почала перевіряти спецквитки та патрулювати паркиПро це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Виникає питання дотримання карантинних умов. Фактично всі заходи, які були в «червоних» зонах, вимагають реакції з боку правоохоронців і Держпродспоживслужби, яка відстежує незаконну торгівлю і таке інше. Тобто необхідно уникати великих скупчень людей, дотримуватися маскового режиму і так далі. Питання загальнонаціональних обмежень зараз не обговорюється", — сказав він.

Коронавірус в Україні

В Україні 4 квітня було виявлено понад 10,1 тис. нових випадків коронавірусної хвороби, померли 254 особи.

На сьогодні у «червоній» зоні епіднебезпеки перебувають Київ і 10 областей.

Минулого тижня в Україні фіксували «антирекорди» за кількістю хворих на COVID-19 – їхня кількість перевищувала по 20 тис. осіб, також різко збільшилась кількість госпіталізованих.

Сьогодні, 5 квітня, Немчінов припустив, що невдовзі до «червоної» зони потраплять Харківська та Хмельницька області.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов прогнозував збільшення кількості COVID-хворих на добу до 25 тисяч у квітні. Сьогодні він заявив, що зростання рівня захворюваності на COVID-19 очікується щонайменше до 15 квітня.

Головний епідеміолог МОЗ Наталія Виноград вважає, що за найоптимістичнішим сценарієм епідситуація в Україні стабілізується лише наприкінці травня.

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Автор: Леся Лещенко