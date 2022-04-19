В обласному центрі через часті ворожі обстріли кладовища закриті для відвідування.

Жителів Харкова просять утриматися від відвідування кладовищ під час великодніх свят.

Як повідомляється на сайті Харківської міської ради, внаслідок обстрілів зазнали руйнувань десять кладовищ, а також Меморіал жертвам тоталітаризму.

"Варто обмежити відвідування кладовищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польського меморіалу, які обслуговує КП "Ритуал", а також кладовища "Сосни", яке обслуговує СКП "Заповіт". Через часті обстріли кладовища закриті для відвідування", - йдеться у повідомленні.

Також повідомили, що поховати померлих можна на всіх кладовищах, крім двох - "Сосни" та №17.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавати удари по Харкову, були жертви. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов говорив, що в результаті ворожих обстрілів за минулу добу загинуло п'ять осіб, а 17 - були поранені.

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