Жителів Харкова просять утриматися від відвідування кладовищ під час великодніх свят.
Як повідомляється на сайті Харківської міської ради, внаслідок обстрілів зазнали руйнувань десять кладовищ, а також Меморіал жертвам тоталітаризму.
"Варто обмежити відвідування кладовищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польського меморіалу, які обслуговує КП "Ритуал", а також кладовища "Сосни", яке обслуговує СКП "Заповіт". Через часті обстріли кладовища закриті для відвідування", - йдеться у повідомленні.
Також повідомили, що поховати померлих можна на всіх кладовищах, крім двох - "Сосни" та №17.
Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.
Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавати удари по Харкову, були жертви. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов говорив, що в результаті ворожих обстрілів за минулу добу загинуло п'ять осіб, а 17 - були поранені.