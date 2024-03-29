Йдеться про п'ять першочергових завдань.

Президент України Володимир Зеленський перелічив п'ять завдань для нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Литвиненка. Про це глава держави сказав під час засідання оновленого складу РНБО.

"Ми зараз розпочинаємо оновлену роботу Ради національної безпеки і оборони України", - сказав Зеленський.

Президент подякував колишньому голові РНБО Олексію Данілову за роки потужної і професійної роботи.

"Олексій Мячеславович продовжує свою роботу на іншому напрямку, на напрямку дипломатичному", - сказав Зеленський.

Також глава держави представив нового голову РНБО генерала Олександра Литвиненка.

"Людину, яку в Раді національної безпеки і оборони знають добре. Олександр Валерійович працював в РНБО. Зараз цей досвід може поєднати з досвідом роботи на посаді керівника Служби зовнішньої розвідки України", - зазначив Зеленський.

Як підкреслив президент, фактично у такому зв'язку РНБО і СЗР варто розглядати те, як і над чим має далі працювати Раді нацбезпеки та її апарату.

"Перше – більше прогнозованості, саме цієї функції. РНБО має усі можливості, щоб об'єднати аналітичний потенціал українських розвідок та інших органів, які функціонують у сфері національної безпеки", - сказав Зеленський.

У цьому зв'язку президент наголосив, що потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека держави.

"Друге – продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. І особливо уважно – щодо санкційної політики нашої держави", - відзначив Зеленський.

За його словами, санкції стали важливим і потужним інструментом, який реально захищає українську національну безпеку. На переконання президента, санкційний інструмент має надалі працювати максимально точно і вчасно.

"Третє – доктринальна робота. Це така нова робота. Ми розпочали розробку української доктрини, яка стане основою для нової політики та стратегічних рішень України. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни", - сказав Зеленський.

Президент додав, що РНБО у координації з органами влади та іншими суспільними структурами реалізує цю мету.

"Четверте – кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих (дестабілізаційних) операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері", - сказав Зеленський.

До того ж, для кіберзахисту України принципово важлива робота з міжнародними постійними стратегічними партнерами, які володіють необхідним потенціалом. Президент очікує відповідного лідерства. Він сказав, що варто й надалі розвивати спроможності українського ударного кіберпотенціалу.

"І п’яте стосується роботи Ставки, проєктів рішень, контролю за виконанням рішень – усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства", - підкреслив Зеленський.

Своєю чергою, новий глава РНБО Литвиненко пообіцяв, що зроблить усе для того, щоб бути корисним.

"Рада національної безпеки і оборони - це інструмент, який набуває надзвичайної важливості у сучасних умовах нашої боротьби за існування проти російського агресора", - сказав Литвиненко.

Зміни у керівництві РНБО

26 березня президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. Також він звільнив Олександра Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України, а на його місце призначив Олега Іващенка.

Самого Литвиненка глава держави призначив на посаду секретаря РНБО. Генерал-майор Литвиненко у 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Великобританія; у 2009 році - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство" у 1994 році - Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю "прикладна математика".

У 2014-2019 роках Литвиненко обіймав посаду заступника секретаря РНБО, з 2019 по 2021 рік був директором Національного інституту стратегічних досліджень, а з 23 липня 2021 року - керівником Служби зовнішньої розвідки України.

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