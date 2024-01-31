Йдеться про логістичний, будівельний та агропромисловий транспорт

В новому законопроекті про мобілізацію є пункт про можливість безкоштовного вилучення деяких видів транспорту у громадян в період воєнного часу.

"Звичайно може це мова йде про невеликий перелік транспорту (тут бачу і трактори, сільськогосподарська та будівельна техніка попадає), але виглядає не дуже. Шановний бізнес, зверніть увагу. Особливо логістика, будівництво та агропромисловість", – написав нардеп Ярослав Железняк.

У законопроекті йдеться про те, що залучати транспорт зможуть представники ТЦК, СБУ, ГУР та розвідувальний орган Міноборони. Повернути транспорт, відповідно до тексту законопроекту, власнику мають за 30 днів з моменту оголошення демобілізації. Порядок компенсації шкоди, спричиненої мобілізацією транспортного засобу, визначається Кабміном.

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Зокрема, йдеться про можливе вилучення тракторів, самохідних шасі, сільськогосподарських та дорожньо-будівельних машин

Новий законопроект про мобілізацію - головні новини

30 січня Кабмін передав до Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. У ньому зокрема йдеться про визначення чіткого терміну служби, скасування строкової служби та нові обмеження для ухилянтів.

Новий законопроект про мобілізацію представлять у Раді міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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