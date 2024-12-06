Красуню прикрасили двома тисячами іграшок та двома кілометрами гірлянд.

У Києві на Софійській площі у п'ятницю, 6 грудня, запалили головну новорічну ялинку країни. Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Традиційно на церемонії був присутній мер столиці Віталій Кличко. Він повідомив, що ялинку прикрасили двома тисячами іграшок та двома кілометрами гірлянд.

Цьогоріч, як і минулого року, ялинка штучна і заввишки 15 метрів. Цього року вона білосніжна. Чистий білий колір ялинки символізує початок світлого й чистого шляху, нагадуючи про оновлення, яке приносять Різдво Христове та Новий рік.

Цього року головну ялинку країни знову встановили і прикрасили за кошти меценатів.

Головна новорічна ялинка країни

Як повідомляв УНІАН, головну ялинку України почали встановлювати 2 грудня на Софійській площі у Києві. Біля новорічної красуні встановили фотозону з QR-кодами благодійних фондів і кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції. Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачено.

У свою чергу Київська міська військова адміністрація повідомила, що Рада оборони міста рекомендувала усім суб’єктам господарювання Києва незалежно від форми власності утриматись від масових заходів на відкритих локаціях під час новорічних свят.

Також повідомлялося, що головну ялинку країни почнуть демонтувати після 10 січня.

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