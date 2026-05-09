Підводний човен зник під льодом Антарктиди, але встиг передати дані, що вразили вчених

Вони отримали секретні знімки з глибин, які повністю спростовують теорії про танення льодовиків.

Під льодовиковим шельфом Дотсон в Антарктиді безвісти зник шестиметровий підводний човен Ran, який досліджував найбільш важкодоступні куточки планети, але дані, отримані перед зникненням апарата, змушують наукову спільноту переосмислити процеси танення льоду, пише Daily Galaxy.

Підводний човен був відправлений Міжнародною кооперативною асоціацією льодовиків Туейтса (ITGC) для вивчення зон, де раніше не ступала нога людини.

Як йдеться у матеріалі, Ran був повністю автономним: він працював без звичних систем зв'язку чи GPS, покладаючись виключно на заздалегідь запрограмовані інструкції. Протягом 2022 року апарат виконав 14 успішних місій, картографувавши понад 130 квадратних кілометрів раніше невідомої місцевості під мільйонами тонн льоду.

Проте на початку 2024 року, коли дослідники спробували відновити роботу, Ran так і не повернувся з першого ж занурення. За наявними даними, точна причина зникнення залишається таємницею – існують теорії від технічної несправності до ймовірності того, що апарат застряг у підводних утвореннях.

Попри втрату, Ran встиг задокументувати унікальні структури. На думку вчених, виявлені краплеподібні утворення, замерзлі плато та несподівані ерозійні схеми суперечать усім попереднім прогнозам.

"Наші припущення щодо танення льоду можуть бути абсолютно хибними. Його спостереження вказували на складні процеси, що відбувалися під льодом, які поточні моделі не врахували", – заявила океанограф Анна Волін.

Ключовим відкриттям стало те, що західна частина льодовикового шельфу Дотсона розмивається набагато швидше за східну. Як зазначено у дослідженні, це пов'язано з впливом бурхливих вод циркумполярної течії. Ці дані мають стати вирішальними для прогнозування підвищення рівня моря у майбутньому.

Як зазначається у пресрелізі, представленому Гетеборзьким університетом, попри болючу втрату, вчені не збираються зупинятися. Вже зараз готується наступна місія.

"Після того, як Ран загубилася під антарктичним льодом у січні 2024 року, тепер його місце займе новий апарат. Ran II продовжить місію з поглиблення розуміння океанічних процесів і зміни клімату", – підсумували дослідники.

Раніше УНІАН писав про радянський атомний підводний човен К-278 "Комсомолець", який затонув ще у 1989 році в Норвезькому морі, але досі лишається джерелом радіаційної небезпеки. Вчені зафіксували біля уламків аномально високі рівні цезію та стронцію – у сотні тисяч разів вищі за природний фон.

Попри те, що океан частково розбавляє забруднення, корпус субмарини поступово руйнується, а реактор продовжує повільно "фонити". Дослідники називають цю історію своєрідним "Чорнобилем під водою", адже небезпечна спадщина холодної війни досі нагадує про себе.

