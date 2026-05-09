РФ готувала контрнаступ у морі на 2026 рік, але одна подія зірвала плани, - Флеш

Росіяни мали намір якщо не повернути море під свій контроль, то заблокувати його для України.

Росія планувала на 2026 рік велику кампанію із застосування морських дронів, однак ці плани зірвалися після того, як на початку року компанія SpaceX на прохання Києва заблокувала росіянам супутниковий зв’язок StarLink. Про це у своєму телеграм пише експерт із систем зв’язку, радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, Росія одразу розпочала спроби скопіювати українські морські дрони, щойно побачила їх ефективність в руках Сил оборони. Вже до літа минулого року у росіян з’явилися робочі зразки, і в серпні ворог навіть здійснив успішну атаку на судно "Сімферополь" у дельті Дунаю. Крім того, за словами Флеша, були й інші атаки російських морських дронів на об’єкти вздовж українського узбережжя.

"2026 рік мав стати роком масового застосування противником БЕК (безекіпажний катер - УНІАН). Але всі плани зіпсувало відключення "Старлінка" на початку 2026 року", – пише радник міністра оборони.

Як стверджує Бескрестнов, агресору так і не вдалося забезпечити морські дрони власним російським зв’язком. Флеш перераховує різні системи зв’язку, які намагалися використати росіяни, однак через технічні обмеження всі ці варіанти або не працювали зовсім, або були надто ненадійними і незручними.

Зрештою з’ясувалося, що термінали StarLink є єдиним дієвим каналом зв’язку для морських дронів біля українського узбережжя. Але тепер росіяни не мають доступу до цієї технології.

"Звісно, не можна недооцінювати нашого ворога. Вони дуже хочуть застосовувати БЕКи, які, тим більше, вже побудовані. Я приблизно розумію, куди вони рухатимуться далі. Подивимось", – резюмує Сергій Бескрестнов.

Російські морські дрони

Як писав УНІАН, Росія почала активно розробляти та тестувати власні морські дрони (безекіпажні катери) у відповідь на успіхи українських безпілотників. Одним із перших відомих випадків застосування стало ураження українського розвідувального корабля "Сімферополь" у серпні 2025 року в районі гирла Дунаю.

За оцінками експертів, росіяни могли використати дрони типу "Катран" (копія українських розробок), "Мурена-300С" або новий зразок, продемонстрований на навчаннях. Атака призвела до загиблих та поранених серед екіпажу.

У жовтні 2025 року ВМС ЗСУ вперше публічно повідомило про знищення російського безекіпажного катера у територіальних водах України неподалік маршрутів цивільного судноплавства.

Російські морські дрони, такі як "Скорлупа" (носій FPV-дронів) чи інші моделі, переважно демонструвалися на випробуваннях (наприклад, у Балтійському морі), але до їх масштабного застосування наразі справа не дійшла.

