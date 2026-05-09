Росія та США намагаються відірвати від Канади її найбагатшу провінцію, - ВВС

Росіяни діють витончено і приховано, американці - грубо й прямо.

Росія та США ведуть кампанію з підриву політичної стабільності Канади та відокремлення від неї частини територій. Про це пише BBC із посиланням на аналітичний звіт незалежних експертів.

Видання розповідає, що останнім часом в канадській провінції Апьберта – одній з найбагатших, але віддалених від столиці – посилюються сепаратистські настрої, і вже відверто заговорили про необхідність провести референдум про незалежність. Цього тижня ініціативна група заявила, що зібрала достатньо підписів виборців, щоб ініціювати проведення такого референдуму вже цієї осені.

Зазначається, що сепаратистський рух в Альберті базується на переконанні, що центральний уряд в Оттаві лише викачує ресурси провінції (Альберта багата на нафту і газ), але ігнорують інтереси місцевого населення.

Поки що ідею незалежності, згідно опитувань, підтримує лише близько чверті мешканців провінції. Однак спільний звіт, оприлюднений цього тижня Глобальним центром демократичної стійкості, Центром штучного інтелекту, даних і конфліктів та групою DisinfoWatch, вказує на активні зусилля Росії і США зі збільшення кількості прихильників незалежності Альберти.

Дослідники стверджують, що Росія діє приховано, але системно і з прицілом на довгу гру. Росіяни використовують регіональні образи про "утиски" та економічну "експлуатацію" провінції з боку центрального уряду. Ці наративи розповсюджуються у соцмережах через пов'язану з Росією мережу акаунтів. Дослідники стверджують, що в минулому ці акаунти вже поширювали різноманітну дезінформацію.

За словами дослідників, кампанія також використовує ШІ-контент, оплачуваних "експертів" та відеоконтент, який "імітує автентичні канадські політичні коментарі".

При цьому дослідники констатують, що свою кампанію впливу ведуть і США, але більш грубо і не приховано. Зокрема зазначається, що високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа особисто зустрічалися з лідерами сепаратистів в Альберті і публічно заявляли про "обґрунтованість їхньої справи".

Як писав УНІАН, на тлі зазіхань Трампа на Гренландію та після американської операції у Венесуелі серед канадців почали зростати побоювання, що наступною ціллю США може стати Канада. Хоча військове вторгнення вважається малоймовірним, існує ризик економічного тиску через мита та можливе обмеження торговельних пільг.

Водночас аналітики наголошують, що залежність Канади від американського ринку та слабка готовність армії роблять країну вразливою до потенційного тиску з боку Вашингтона.

