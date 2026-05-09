7 районів Парижа, де реально знайти круасани по €1 і гуляти без натовпів

Поки туристи штурмують Ейфелеву вежу, досвідчені мандрівники обирають локації, де життя тече у ритмі справжнього французького міста.

Французька столиця готується до великих транспортних змін – уже навесні 2027 року новий швидкісний поїзд CDG Express з’єднає головний аеропорт із вокзалом Gare de l'Est всього за 20 хвилин, повідомляє Daily Mail.

Новий маршрут відкриє двері до менш відомих, але набагато дешевших та затишних куточків міста. Експерти та колишні мешканці Парижа радять змістити фокус із переповненого центру на райони, де ціни на випічку не кусаються, а натовпи не заважають насолоджуватися архітектурою.

9-й округ (район Пуассоньєр)

Якщо відійти від гламурних універмагів у бік житлових кварталів, можна знайти найкращі пекарні міста. Тут практично немає іноземців, а заклади на вулиці Фобур Пуассоньєр пропонують автентичну кухню за помірними цінами.

Парк Бютт-Шомон (19-й округ)

Це справжній "парк юрського періоду" посеред міста. На відміну від плоских садів центру, тут є скелі, водоспади та круті пагорби. Це улюблене місце місцевих для пікніків та ранкової кави на природі.

Парк Монсо (17-й округ)

Невеликий, але надзвичайно елегантний сад у престижному районі. Він оточений розкішними особняками й вважається одним із найчистіших та найбільш "інстаграмних" місць, про яке знають лише одиниці туристів.

Квартал Батіньоль

Ця частина 17-го округу нагадує затишне село. Тут варто відвідати органічний ринок у суботу та зазирнути до незалежних крамниць, де немає китайських сувенірів, а лише локальні бренди.

Канал Сен-Мартен

Забудьте про переповнені мости через Сену. Місцеві обирають береги каналу для пробіжок та вечірніх посиденьок із вином. Бруковані вулиці навколо сповнені романтичних кафе та шлюзів.

Булонь-Біянкур

Хоча формально це передмістя, дістатися сюди можна за третину години. Головний магніт – величезний парк Буа-де-Булонь з озерами, іподромом та Музеєм сучасного мистецтва Луї Віттон.

Сад рослин (Jardin des Plantes)

Найстаріший ботанічний сад міста, який незаслужено залишається в тіні Тюїльрі. Це ідеальне місце для тих, хто хоче побачити рідкісні квіти, квітучі вишні та відвідати затишні теплиці без штовханини.

