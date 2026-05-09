Японія готує терміновий візит до Росії: у Токіо розповіли про плани

Японські урядовці наразі готують офіційну поїздку до Росії, яка може відбутися вже наприкінці травня. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву міністерства торгівлі Японії.
Як зазначається у матеріалі, разом із посадовцями до делегації можуть долучитися і представники приватного сектору. Ключовою причиною такого кроку називають необхідність врегулювання майнових питань.
"Необхідно захистити активи японських компаній, що залишаються в Росії", – цитує ЗМІ допис профільного міністерства.
За наявними даними, уряд Японії вже надсилає відповідні запити та підтримує комунікацію з Москвою на міжурядовому рівні. Водночас у Токіо рішуче спростували чутки про можливе відновлення широкої економічної співпраці.
Як йдеться у повідомленні міністерства торгівлі в мережі X, Японія не планує обговорювати нові бізнес-проєкти, попри попередні повідомлення медіа про очікуване завершення війни. На думку посадовців країни, поточна ситуація не дозволяє шукати нових форм партнерства з агресором.
Разом з тим, джерело вказує на те, що Японія продовжуватиме координувати санкційну політику з країнами "Великої сімки", попри необхідність прямого контакту для захисту своїх активів.
Токіо і російська нафта
Раніше УНІАН писав, що Японія частково повернулася до закупівлі російської нафти, хоча після початку повномасштабної війни в Україні намагалася скорочувати таку залежність. Причина - загострення на Близькому Сході та ризики для постачання через Ормузьку протоку.
Японська компанія Taiyo Oil придбала нафту з проєкту "Сахалін-2" – це російський далекосхідний проєкт, який має особливе значення для енергетичної безпеки Японії. Цікаво, що навіть танкер Voyager, який перевозить цю нафту, перебуває під санкціями США, але перевезення в межах "Сахалін-2" усе ще мають винятки.