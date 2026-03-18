Дрони-перехоплювачі стають ефективнішими, але є інша проблема, - Кім

Російські окупанти посилили обстріли Миколаївської області, цілями часто стають цивільні об’єкти, зокрема швидка допомога. Як розповів "Укрінформу" начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, значну небезпеку становлять дешеві безпілотники типу "Молнія" та інші "прості" апарати, що несуть невеликий заряд вибухівки, адже їх складніше знищити.

Кім звернув увагу, що останнім часом зросла інтенсивність обстрілів, водночас сили Протиповітряної оборони демонструють високу ефективність у знищенні дронів, зокрема "Шахедів". Він підтвердив, що Миколаївщина була серед перших, хто почав застосовувати дрони-перехоплювачі, і наголосив на їхній результативності, хоча детальні показники наразі не розголошуються з міркувань безпеки.

"Перехоплювачі тепер еволюціонують, переходять на цифрові технології, стають ефективнішими. Але ППО – це не тільки вони, це і ракети, і мобільні вогневі групи МВГ, які знову почали працювати", - наголосив посадовець.

Кім пояснив, що після зміни тактики російських дронів, які почали літати на більших висотах, ситуація знову змінилася - через роботу засобів радіоелектронної боротьби вони змушені знижуватися, де їх і знищують мобільні групи.

Очільник області також зазначив, що нині однією з ключових проблем є використання росіянами альтернативних систем зв’язку, зокрема Mesh-мереж на базі Starlink або українських SIM-карт. Через це частину безпілотників доводиться збивати вже безпосередньо над містами, що супроводжується гучними вибухами. Він додав, що ворог навмисно атакує цивільні об’єкти, щоб посилити психологічний тиск на населення.

Щодо загрози FPV-дронів, Кім повідомив про наявність окремого плану протидії для прибережних громад, зокрема Очаківської, Куцурубської та Галицинівської.

"Є окремий план щодо боротьби з FPV-дронами для Очаківської, Куцурубської, Галицинівської громад. Щодо оптоволокна, то воно не використовується масово, бо через воду це зробити важко. Більше турбують "Молнії" та інші дешеві БПЛА з картону, фанери та пластику, які хоч і несуть всього 2–5 кг вибухівки, але їх важко збити. Вони вибирають такі цілі, як заправка або автомобіль швидкої", - сказав обласний керівник.

Також Кім зазначив, що до Миколаєва можуть долітати так звані далекобійні керовані авіабомби, однак вони є експериментальною зброєю.

"До нас долітають далекобійні, так звані довгі КАБи, але це – експериментальна зброя, і вона не точна. Росіяни розуміють її малоефективність", - відзначив очільник ОВА.

Він також розповів, що регіон залишається серед лідерів за темпами мобілізації, однак громади стикаються з нестачею критично важливих працівників - водіїв, слюсарів і сантехніків.

За словами Кіма, оптимальним рішенням могла б стати контрактна армія, адже частину завдань люди виконують добровільно, тоді як інші - через воєнну необхідність. Посадовець також зазначив, що механізм економічного бронювання працює, і у випадках відповідності законодавчим критеріям відмов не було.

Влучання у поїзд

Нагадаємо, на початку березня у Миколаївській області внаслідок удару "Шахедів" було пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури - сталося влучання у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування. Виникла пожежа, поранення отримав співробітник "Укрзалізниці".

