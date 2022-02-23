За словами голови Одеської обласної держадміністрації, у виправній колонії є майже 3 тис. місць з усією інфраструктурою.

У Одесі зможуть розмістити людей, яким можливо доведеться виїхати зі сходу України через агресію РФ, в санаторіях і непрацюючої жіночої колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький.

Він підкреслив, що Одеський регіон готовий прийняти, у разі необхідності, жителів підконтрольної Україні території в Луганській і Донецькій областях.

"Ми зараз розглядаємо можливість санаторію "Куяльник"... у нас є місця в дитячому оздоровчому центрі "Молода гвардія" – там можна прийняти людей вже сьогодні. Також сьогодні є 74-та жіноча колонія, яка зараз знаходиться на консервації", - сказав Гриневецький.

За його словами, в цій колонії, розташованій в обласному центрі, можна розмістити майже 3 тис. осіб, і в ній є вся необхідна інфраструктура, включаючи Будинок культури, дитсадок, спортивні майданчики.

Мер Одеси Геннадій Труханов, своєю чергою, додав, що місто готове прийняти дітей, позбавлених батьківського піклування. Цим дітям буде надана можливість оздоровлення.

Довідка УНІАН. Чорноморська виправна колонія №74 (жіноча) розташована в Одесі на вул. Люстдорфська дорога. Міністерство юстиції прийняло рішення її законсервувати і надалі виставити на продаж. Всіх ув'язнених жінок перевели в інші виправні установи.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що про готовність прийняти переселенців з Донбасу заговорили й на Харківщині.

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