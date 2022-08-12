Катери надані в рамках проекту міжнародної технічної допомоги, який фінансується Євросоюзом.

В Одеській області прикордонники отримали чотири нових патрульних катери вартістю 2,2 млн грн.

Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.

"Охорону державного кордону посилять ще 4 катери від ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Білгород-Дністровський прикордонний загін Одеської області отримав чотири нових патрульних катери UMS – 425CC загальною вартістю 2,2 млн грн.

Катери надані в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Разом з ЄС до безпеки кордонів", який фінансується Європейським Союзом та впроваджується IOM Ukraine.

Кожен човен вміщує команду з чотирьох осіб, оснащений рятувальними жилетами та ехолотом для визначення глибини води під судном.

Минулого року в рамках цього ж проекту прикордонники отримали два катери UMS – 545DC та UMS – 425CC, які показали свою високу надійність під час несення служби з охорони державного кордону.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня стало відомо, що з початку впровадження в Україні візового режиму з РФ, жоден росіянин із близько 80 громадян, які подалися на отримання візи, ще не отримали її.

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