Журналіст назвав імена деяких пособників російських військових.

Російські військові звозять викрадених людей в поліцейські дільниці в захоплених населених пунктах Херсонської області. Окупантам допомагають місцеві колаборанти.

Про це журналіст з Херсона Олег Батурин розповів ТСН.

Він провів у полоні російських окупантів вісім днів

"Коли мене схопили, то тримали спочатку в Новій Каховці, потім перевезли в Херсон. Вже після звільнення я дізнався, що людей тримали в Чаплинці й в інших захоплених будівлях поліції. Постійно число таких місць збільшується", - згадує чоловік.

На думку Батурина, його затримали, щоб попередити.

"Вони намагалися мене налякати та показати, що зі мною може статися наступного разу, якщо я не припиню свою журналістську діяльність. Садисти, які проводили зі мною ці бесіди, це місцеві колаборанти. Вони були обурені моїми публікаціями, в тому числі й присвячені їх персонам. Вони говорили, що я більше не зможу працювати журналістом і вони мені помстяться", - розповів журналіст.

При цьому він зазначив, що російським військовим допомагають місцеві маргінали, які не приховували своїх поглядів.

"Зі мною розмовляв Володимир Леонтьєв, який називає себе "військовим комендантом" Нової Каховки та Каховки. Потім з'явилися нові призначенці, в тому числі так званий "мер" Каховки Філіпчук та інші колаборанти. Ці люди ніколи не приховували своїх поглядів, ходили з "георгіївськими стрічками", з червоними прапорами, вони постійно дуже агресивно захищали радянські пам'ятники. Це місцеві маргінали", - уточнив Батурин.

Крім того, він розповів, що окупанти ставляться до Херсона і лівого берега Херсонської області більш дбайливо.

"Садистськи росіяни ставляться до населених пунктів на кордоні з Миколаївською та Дніпропетровською областю. Там є селища, в яких вони просто все знищували – люди втекли, все розграбовано і жити там неможливо", - підсумував чоловік.

Як повідомляв УНІАН, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявляла про намір російських окупаційних військ провести в Херсонській області псевдореферендум для створення так званої "ХНР" в період з 1 травня по 10 травня. За її словами, в Херсоні планують використовувати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти у 2014 році в Луганську і Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу була створена лише картинка для російського телебачення.

За інформацією оперативного командування" Південь", у Херсонській області окупанти активізували підготовку до "референдуму" щодо створення так званої "Херсонської Народної Республіки", дату якого перенесли на 27 квітня. Дату імітації волевиявлення народу окупанти перенесли на квітень, намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, нехтуючи всіма законами і нормами.

Водночас міська влада Херсона не має чіткої інформації щодо дати, коли окупанти мають намір провести в місті "референдум" про створення так званої "Херсонської Народної Республіки".

Вас також можуть зацікавити новини: