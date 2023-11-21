Вони проводять обшуки у будинках, а пусті квартири грабують.

На окупованій частині Луганської області представники Росгвардії та поліції з Московської області проводять обшуки та перевірки. Вони шукають наявність зв'язків місцевого населення з українськими військовими та працівниками силових структур.

"Вони перевіряють документи місцевого населення, виявляють колишніх українських громадян, насамперед військовослужбовців, а також тих, хто має родичів в українських силових структурах. Якщо окупанти, приходячи до квартири, не застали вдома господарів, то повертаються вночі і грабують квартиру", - повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, в окупованому Токмаку Запорізької області російські окупанти проводять широкомасштабні обшуки в житлових та нежитлових будівлях. За даними джерел Генштабу, загарбники шукають місця, де можуть виготовляти або зберігати вибухові матеріали.

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Ковальов додав, що російські військові зазнають великих втрат і продовжують захоплювати цивільні об'єкти у Херсонській області, щоб облаштовувати там польові лікарні. Зокрема, в головному офісі колишнього елеватора ворог організував польовий шпиталь, де зараз лікуються до 50 поранених військових окупантів.

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Протягом доби російські окупанти не полишали спроб оточити Авдіївку та вели штурмові дії на чотирьох напрямках.

За даними ГУР, поява плацдармів ЗСУ на лівобережжі Херсонщини змусила росіян панікувати.

У ЗСУ заявили про активізацію росіян під Бахмутом.

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