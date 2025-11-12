Представник американського ФБР постійно працює у Києві та комунікує з детективами, зокрема щодо справ топкорупціонерів.

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) зустрілися з новим агентом ФБР у межах справи бізнесменам фігурантів корупційного скандалу у "Енергоатомі" Тимура Міндіча та міністра юстиції Гремана Галущенка, Про це повідомили джерела видання ZN.UA.

Зазначається, шо нещодавно відбулася чергова планова ротація американського представника (такі зміни відбуваються кожні чотири-шість місяців), і до Києва прибув новий офіцер Федерального бюро розслідувань США.

Важливо, що одна з його перших робочих зустрічей із детективами була саме по кейсу Міндича. Представник ФБР постійно працює в НАБУ у межах міжвідомчого меморандуму, підписаного ще під час створення Бюро.

"Він має власний кабінет у будівлі НАБУ та щоденно комунікує з детективами, перебуваючи в курсі усіх розслідувань, особливо топкорупційних справ. Меморандум про співпрацю оновлюється кожні два роки", - сказано у статті.

Там нагадали, що після приходу адміністрації Дональда Трампа діяла коротка технічна перерва, однак після візиту директора НАБУ Семена Кривоноса до США та його зустрічі з першим заступником директора ФБР документ було перепідписано. У межах цього меморандуму здійснюється постійна оперативна взаємодія між НАБУ та ФБР у справах, що стосуються топкорупції. Така координація є технічною процедурою, передбаченою міжвідомчими домовленостями.

Корупція в "Енергоатомі" - деталі

У справі про розкрадання затримано п'ятьох осіб, семи передбачуваним членам злочинної організації повідомлено про підозру. Серед тих, у кого проводилися обшуки - міністр юстиції України Герман Галущенко, який подав у відставку і підприємець Тимур Міндіч.

За даними слідства, злочинці вимагали "відкат" у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів "Енергоатому". Контрагентам "Енергоатому" доводилося платити "відкат", щоб уникнути блокування платежів за надані послуги, поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика дістала назву "шлагбаум".

Згідно з повідомленням НАБУ, саме Міндіч контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися отримані злочинним способом кошти.

