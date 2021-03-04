Майже половина - 45% - кажуть про рівні можливості в оплаті праці для обох статей.

Лише 7% опитаних громадян України вважають, що у жінок більше можливостей в оплаті праці, ніж у чоловіків.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Щодо можливостей кар’єрного зростання в Україні, близько половини опитаних вважають, що як для чоловіків, так і жінок вони є однаковими. Попри це третина переконана, що у чоловіків у цій сфері є переваги, стосовно жінок такої думки дотримуються лише 12%.

Натомість щодо оплати праці, то 45% вважають, що в українських чоловіків тут більше можливостей. Ще 45% кажуть про рівні можливості обох статей, лише про жінок – 7%.

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Разом з тим, стосовно можливостей у політиці, то більшість (54%) говорить про кращі можливості для чоловіків, 37% – обох статей, лише 6% – для жінок. Соціологи відзначили, що, оцінюючи можливості у згаданих сферах, чоловіки частіше говорили про рівні можливості обох статей, аніж жінки. Натомість жінки, навпаки, частіше зазначали про кращі можливості для чоловіків. Також, чим старші респонденти, тим частіше вони зазначали, що у чоловіків більші можливості, аніж у жінок.

Соціологи стверджують, що професійна сфера довгий час залишалася чоловічою, так само як і політична, і вся соціальна. Тому чоловіки менше бачать нерівність, бо вона їх майже не стосується.

При цьому, щодо обов'язків розподілу у сім'ї, близько половини опитаних зазначили, що розпоряджання бюджетом та організація відпочинку є обов’язком як чоловіка, так і жінки. Водночас третина зазначили, як у фінансових, так і питаннях дозвілля частіше керують жінки. Соціологи заявили, що оскільки сім’ї та домогосподарству жінки приділяють більше уваги, і це є їх «роботою», то, відповідно, вони і розпоряджаються. Стереотип «чоловік керує на роботі, жінка – вдома» частково зберігається.

63% опитаних зазначили, що в їхній парі немає чіткої ролі голови, і вони спільно вирішують справи. Про те, що головою є чоловік, зазначили 21%, що жінка – 14%.

При цьому, заробіток грошей в парі, на думку двох третин, є сферою, де домінують чоловіки. 20% зазначили, що заробляють в їхній парі обоє однаково. 13% сказали, що більше заробляє жінка. Професійна реалізація все ще вважається обов’язком та потребою в першу чергу чоловіків, а, отже, вони мають можливості більше заробляти і зазнають невисокої конкуренції з боку жінок.

Як зазначають соціологи, за останні п’ять років поступово зменшується кількість тих, хто говорить, що в їхній парі жінка частіше готує їсти та виховує дітей. Водночас зростає кількість тих, хто говорить, що головування в сім’ї – це спільна справа обох. Натомість у порівнянні з 2015 роком зросла кількість тих, хто стверджує, що більше заробляє чоловік, до минулого року спостерігалася зворотна тенденція. Домашні справи завдяки розвитку технології та побутових сервісів потребують з кожним роком все менше часу, а нова норма маскулінності передбачає, що батько більше включений у процес виховання, а не лише є «економічним» придатком в сім’ї.

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За даними опитування, хоча приблизно однакова кількість як чоловіків та жінок говорять про спільне вирішення питань щодо розпоряджання бюджетом, відпочинку та головування, попри це в цих питаннях часто спостерігалася конкуренція. Так, жінки частіше, ніж чоловіки говорили, що вони розпоряджаються грошима (42%). Серед чоловіків про свою перевагу у цьому питанні зазначили 20%. Стосовно організації відпочинку 39% жінок та 30% чоловіків сказали, що частіше їхній обов’язок, аніж партнера. Стосовно «головування» 21% жінок та 29% чоловіків зазначили, що ця роль належить їм. Отже, як стверджують соціологи, «боротьба» за те, хто головний, триває і надалі. Водночас з питаннями домінування у майбутньому визначатися буде ще складніше через зменшення диференціації ролей: що є «чоловічім», а що – «жіночім».

***Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування 27-28 лютого 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 1500 респондентів віком від 18 років і старші під час телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

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Автор: Віталій Саєнко