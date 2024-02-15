Соціологи зазначають, що в країні продовжує знижуватися частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку.

У лютому, порівняно з груднем 2023 року, частка українців, які вважають, що справи в країні розвиваються в правильному напрямку, знизилась з 54% до 44%

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). "В Україні продовжує знижуватися частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку, і порівняно з груднем 2023 року зараз уперше більше тих, хто вважає напрямок справ неправильним", - заявили соціологи.

Так, як показало опитування, у грудні 2023 року 54% вважали напрямок справ правильним, а зараз показник знизився до 44%. Натомість, як заявили в КМІС, з 32% у грудні 2023 року до 46% у лютому 2024 року стало більше тих, хто вважає напрямок справ неправильним.

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"Більш критично налаштовані мешканці Заходу України, де 55% вважають напрямок справ неправильним, проти 35%, які вважають його правильним", - йдеться у повідомленні.

В інших регіонах, як зазначили соціологи, трохи більше тих, хто вважає напрямок справ правильним.

Опитування проведено упродовж 5-10 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Загалом було опитано 1202 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Як повідомляв УНІАН, у січні 69% українців заявили, що потроху долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої політичної нації. Так, у 2020 році лише 35% українців вважали, що країна йде шляхом об’єднання, а 58%, навпаки, тодішню ситуацію сприймали як рух до розколу.

"Після широкомасштабного вторгнення погляди українців кардинально змінилися. На кінець 2023 року більшість українців – 69% – дотримувалися думки, що українці потроху долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої політичної нації. Частка тих, хто бачить поглиблення суперечностей і розкол, скоротилася до 25%. Решта 6% не змогли визначилися зі своєю думкою", - показало опитування КМІС.

Також стало відомо, ком з політиків українці довіряють найбільше. Зокрема, президент України Володимир Зеленський випередив інших українських політиків та громадських діячів за рівнем довіри серед населення. Серед політиків, посадовців, громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час дослідження, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до Зеленського (69%), Віталія Кіма (58%), Сергія Притули (54%), Дмитра Кулеби (50%). Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до Михайла Подоляка (відповідно 44% і 32%), Василя Малюка (відповідно 40% і 22%), Рустема Умєрова (відповідно 33% і 27%), Ігоря Клименка (відповідно 28% і 23%).

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