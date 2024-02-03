Зустріч з воїнами відбулася у Маріїнському палаці.

У межах ініціативи глави держави щодо забезпечення житлом військовослужбовців (Героїв України) президент Володимир Зеленський вручив ще 30 сертифікатів на отримання квартир воїнам зі складу Сил оборони та родинам полеглих бійців.

Про це повідомили в Офісі глави держави. Звертаючись до присутніх на зустрічі в Маріїнському палаці, президент зазначив, що сьогоднішній захід - це продовження традиції особливої поваги до українських Героїв.

Як зауважив президент, сьогодні висловлюється вдячність воїнам, які взірцево проявили себе в порятунку України та наших людей і допомогли зберегти українську державність після 2014 року і після 24 лютого 2022 року. Зокрема, це захисники Донецького аеропорту, оборонці Маріуполя й "Азовсталі", учасники битв на незалежність на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та Київщині.

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Зеленський вручив сертифікати на квартири 15 Героям України та 15 родинам полеглих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно.

Президент особисто передав сертифікати на житло 13 Героям України зі складу Збройних Сил, воїну Національної гвардії та працівнику СБУ. Так, сертифікати вручено полковнику медичної служби Едуарду Хорошуну, підполковнику Євгену Бові, полковнику Івану Голішевському, майору Сергію Пономаренку, майору Кирилу Вересу, полковнику Олександру Зугравому, капітану Олександру Ляшенку, полковнику Роману Мамавку, полковнику Вадиму Сухаревському, майору Сергію Волинському, майору Олегу Хоменку, полковнику Олегу Гончаруку, полковнику Валерію Падителю та молодшому сержанту Богдану Магалясу.

Сертифікати також передано родинам 12 військовослужбовців ЗСУ, двох воїнів Державної прикордонної служби України та одного нацгвардійця: молодшого сержанта Ігоря Зінича, солдата Ігоря Брановицького, капітана Сергія Колодія, сержанта Сергія Михальчука, полковника Олександра Оксанченка, підполковника Олександра Капічуна, солдата Андрія Нікончука, солдата Олега Свинчука, старшого лейтенанта Павла Усова, солдата Романа Марценюка, майстер-сержанта Олександра Цюпака, майора Георгія Стрелкова, майора Олега Чорноморця, солдата Юрія Ковальчука та майора Івана Волочія. Рідні полковника Оксанченка подарували главі держави шеврон загиблого військового.

Як нагадали в ОП, відповідно до ініціативи Зеленського, усім українським воїнам рядового та офіцерського складу, яким надано звання Героя України, та членам родин тих, хто відзначений цим званням посмертно, держава надасть квартири.

У грудні Зеленський видав перші сертифікати на квартири

Перші сертифікати на отримання квартир глава держави вручив військовослужбовцям Сил оборони України у грудні минулого року. Тоді їх отримали 12 Героїв України та 9 родин полеглих Героїв.

Так, 5 грудня розпочато реалізацію ініціативи, яка заснована на принципі "Україна захищає тих, хто захищає Україну".

Тоді Зеленський підкреслив, що Україна має дбати про всіх, хто її боронить, і забезпечити всі їхні потреби.

Після того відбулося ще декілька заходів з врученням сертифікатів військовим та родинам загиблих Героїв.

Раніше, у вересні минулого року, у Міністерстві фінансів повідомляли про істотне переосмислення підходів до ветеранської політики у 2024 році, а також збільшення фінансування цього напряму.

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