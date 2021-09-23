Законна праця неповнолітніх і волонтерська діяльність має здійснюватися у позаурочний час, наголошує омбудсмен.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов звернув увагу на проблему, яка виринає в українських школах з початком нового навчального року, - використання примусової дитячої праці.

"У школі діти повинні здобувати знання, а не перетворюватися на робочий ресурс вчителя, директора, міста або селища", - наголошується у повідомленні на сайті освітнього омбудсмена.

Горбачов нагадує, що школярі та студенти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, захист від приниження, будь-яких форм насильства, експлуатації та булінгу. Це закріплено в законі "Про освіту".

Читайте такожУ школах Луцька просять заборонити вітати хлопців з 14 жовтня, а дівчат - з 8 БерезняКрім того, залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабміну.

"Але це не означає, що діти не можуть добровільно допомогти, скажімо, посадити квіти в улюбленому дворі чи прибирати певну ділянку парку. Тільки відбуватися це має в позаурочний час. Тому прошу розрізняти примусову працю і добровільне волонтерство", - наголошує омбудсмен й додає, що законна праця неповнолітніх і волонтерська діяльність має здійснюватися у позаурочний час.

Як можуть працювати учні в школах?

Новий санітарний регламент для шкіл створює правило, що учні повинні тримати власне робоче місце в чистоті, прибирати за собою сміття. Робота із самообслуговування має проводитися за участю педагогічних та/або медичних працівників і не перевищувати 1 годину на тиждень.

Також учням 5-11(12) класів дозволяється поливати рослини та робити вологе прибирання без миючих і дезінфікуючих засобів поверхонь навчальних приміщень (крім вікон та підлоги). Учням забороняється виконувати небезпечні для їхнього життя та здоров’я роботи, зокрема, ті, через які вони можуть заразитися інфекційними хворобами.

Раніше в одній зі шкіл Уманського району на уроці трудового виховання змушували дітей збирати гарбузи на шкільному городі у високу температуру і без попереджень про змінний одяг й захисні головні убори.

А у Кременчуці прибирати парк вийшли учні всіх шкіл міста просто під час уроків.

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Автор: Ольга Робейко