Одна зі шкіл Уманського району на уроці трудового виховання змушувала дітей збирати врожай.
Про це пише місцеве видання Про все.
Дітей змушували збирати гарбузи на шкільному городі у високу температуру і без попереджень про змінний одяг і захисні головні убори.
"Менший син поскаржився на головний біль, на що вчителька відповіла, що не буде працювати лише якщо принесе довідку. Вона ще й наголосила, що якщо діти не працюватимуть, то отримуватимуть "відповідні" оцінки", – розповіла матір одного з потерпілого.
Читайте такожВибух з жертвами у Карпатах: відлуння війни чи необережністьПісля скарги жінки у місцеві органи самоврядування гарбузи у школі повикорчовували.
"Чоловік пізніше поїхав і хотів побачити об'єми гарбузової плантації на шкільних ділянках (орієнтовно 15 -20 соток) і ось що сфотографував: гарбузи зникли, бур'яни теж, видно свіжі сліди дискової борони. Цікаво, чому такий поспіх? До чого готується директор? У п'ятницю звертаюсь до прокуратури з приводу неправомірного використання праці дітей у школі", – поділилась вона.
Педагоги, за словами потерпілих, на хвороби дітей не зважали.
"Моя дитина звільнена від практики, бо в неї астма, довідка є. Але на трудовому навчанні працює як інші діти. І діагноз знають всі, він звільнений від фізичної культури", – розповіла інша потерпіла.
Своєю чергою, освітній омбудсмен Сергій Горбачов спантеличений завданнями дирекції школи.
"Перше, що треба зробити - звернутися до директора із заявою, щоб надав копію навчальної програми з трудового навчання, де вказана тема "Перенесення гарбузів". Якщо такої теми у навчальному плані немає, то можна припустити, що у цій школі практикується примусова дитяча праця. Я спілкуватимусь зі школою з приводу цієї ситуації", - зауважив він.
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