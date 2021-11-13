Правління банку на позачерговому засіданні ухвалило рішення звільнити двох посадовців.

Наглядова рада "Укрексімбанку" прийняла рішення звільнити двох обвинувачуваних у справі про нападі на журналістів програми "Схеми", яких напередодні поновили на посадах у фінустанові.

Про повідомляється на офіційному сайті "Укрексімбанку".

Правління банку на позачерговому засіданні ухвалило рішення звільнити директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова.

Там заявили, що дії Тельбізова та працівників банку (мова йде про оплески, коли він повертався на роботу - ред.) стали предметом обурення громадськості, тому наглядова рада ухвалила одностайне рішення звернутися до правління банку щодо звільнення Тельбізова та Осіпова.

"Члени наглядової ради дійшли до висновку, що подальше перебування Тельбізова та Осіпова на посадах створює загрозу для всієї системи безпеки банку та для його стабільної та безперервної діяльності в цілому, що створює істотні операційні та репутаційні ризики", - сказано у заяві.

Члени Наглядової ради зазначили також, що своїми діями Тельбізов та Осіпов довели, що вони не здатні виконувати обов’язки ,а також не розуміють положення кодексу етики та корпоративних цінностей банку.

Читайте такожУчасника нападу на журналістів в "Укрексімбанку" зустрічали оваціями (відео)

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада "Укрексімбанк" поновив на посадах двох співробітників фінустанови, які брали участь у нападі на журналістів під час інтерв'ю в кабінети голови правління Євгена Мецгера. Мова йде про директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова і начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова. Наказ про їхнє поновлення виданий на підставі завершення "внутрішнього розслідування" в банку.

У прес-службі "Укрексімбанку" коментуючи це заявили, одержання працівником статусу підозрюваного або обвинуваченого у кримінальному провадженні не є законною підставою для відсторонення їх від роботи чи розірвання з ними трудових відносин.

"Зауважимо, що щодо Олега Осіпова та Ігоря Тельбізова був встановлений простій (зупинення роботи), а їхні повноваження припинені без збереження оплати праці на максимально дозволений законодавством строк, а саме на час проведення службового розслідування банку щодо інциденту. Згідно з чинним кримінально-процесуальним законодавством роботодавець не має законних підстав відсторонювати від роботи працівника через його\її статус обвинувачуваного у кримінальному провадженні", - вважають в "Укрексімбанку".

У держбанку також зазначили, що ще один учасник нападу - Володимир Пікалов - був звільнений з посади директора департаменту інформаційної політики.

Напад на журналістів в Укрексімбанку

Нагадаємо, 4 жовтня під час інтерв’ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера журналістам програми "Схеми" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів, і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

Поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Читайте такожЗі справи екс-глави правління "Укрексімбанку" зникла "більш жорстка" стаття – "Схеми"

5 жовтня "Укрексімбанк" заявив, що насильства щодо знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю" і пригрозили звернутися до правоохоронних органів за нібито порушення журналістами банківської таємниці та журналістської етики.

Пізніше журналісти змогли відновити відеозапис інтерв’ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень голови правління "Укрексімбанку".

Мецгеру і Пікалову вручили підозри за частинами 1 і 3 статті ККУ про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та у незаконному позбавленні волі людини (ст. 146). Третім підозрюваним у справі є директору департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов – за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

11 жовтня Голосіївський райсуд Києва обрав Євгену Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Аналогічний запобіжний захід обрано і заступнику Мецгера Володимиру Пікалову. Термін дії запобіжних заходів для обох підозрюваних – до 5 грудня.

Того ж дня Мецгер заявив, що написав заяву про звільнення з посади голови правління банку.

Пізніше стало відомо, що справу проти Євгена Мецгера й трьох його підлеглих, причетних до нападу на журналістів, передали до суду, не долучивши до матеріалів ключові докази. Відсутність цих доказів ставить під загрозу можливість доведення вини обвинувачених.

Автор: Олег Давигора