Наказ про поновлення фігурантів кримінального провадження виданий на підставі завершення "внутрішнього розслідування" в банку.

Двох співробітників "Укрексімбанку", які здійснили напад на журналістів програми "Схеми", поновили на посадах.

Як повідомляє Радіо Свобода, факт їхнього поновлення офіційно підтвердили у фінустанові. Мова йде про директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова і начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова.

Наказ про їхнє поновлення датований 9 листопада й виданий на підставі завершення "внутрішнього розслідування" в банку.

Тельбізов і Осіпов є обвинуваченими в кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів.

Раніше Тельбізова відсторонили від займаної посади. Про відсторонення Осіпова публічно не повідомлялося, але йому також було вручене офіційне обвинувачення у кримінальній справі про напад на журналістів.

Напад на журналістів в Укрексімбанку

Нагадаємо, 4 жовтня під час інтерв’ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера журналістам програми "Схеми" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів, і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

Поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

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5 жовтня "Укрексімбанк" заявив, що насильства щодо знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю" і пригрозили звернутися до правоохоронних органів за нібито порушення журналістами банківської таємниці та журналістської етики.

Пізніше журналісти змогли відновити відеозапис інтерв’ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень голови правління "Укрексімбанку".

Мецгеру і Пікалову вручили підозри за частинами 1 і 3 статті ККУ про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та у незаконному позбавленні волі людини (ст. 146). Третім підозрюваним у справі є директору департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов – за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

11 жовтня Голосіївський райсуд Києва обрав Євгену Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Аналогічний запобіжний захід обрано і заступнику Мецгера Володимиру Пікалову. Термін дії запобіжних заходів для обох підозрюваних – до 5 грудня.

Того ж дня Мецгер заявив, що написав заяву про звільнення з посади голови правління банку.

Пізніше стало відомо, що справу проти Євгена Мецгера й трьох його підлеглих, причетних до нападу на журналістів, передали до суду, не долучивши до матеріалів ключові докази. Відсутність цих доказів ставить під загрозу можливість доведення вини обвинувачених.

Автор: Олександр Топчій