Міністр юстиції Денис Малюська опублікував в соцмережі фото відремонтованої камери на 22 особи у державній установі «Київський слідчий ізолятор».

Сума надходжень від платних камер у слідчих ізоляторах вже перевищила 2 млн гривень.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

За його словами, «…під новий рік сума надходжень від платних камер вже перевищила 2 мільйони гривень».

Крім того, міністр опублікував в соцмережі фото відремонтованої камери на 22 особи у державній установі «Київський слідчий ізолятор». Собівартість - 67 тис. 450 гривень.

«Ну і традиційно нагадую, за цей ремонт сплачено 0 (нуль) гривень платників податків», - додав він.

Платні камери в СІЗО: що відомо

Постановою Кабінету міністрів №305 від 22 квітня 2020 року запроваджено експериментальний проект щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України.

Платні камери з поліпшеними умовами утримання уже відкриті у Київському, Чернігівському, Запорізькому, Львівському, Вільнянському та Дніпровському СІЗО.

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Автор: Костянтин Гончаров