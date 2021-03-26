Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підкреслив, що суд буде вирішувати, чи винен Влад Сорд.

Активісту Владу Сорду, якого затримали під час акції під Офісом президента 20 березня, загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це сам Влад Сорд розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Він стверджує, що у клопотанні, яке було щодо його запобіжного арешту є три свідка.

"Кожен із них - це правоохоронець. В формулюванні зазначено, що нібито домашній арешт потрібен для того, аби я, маленький видавець, не вплинув на покази правоохоронців, які є свідками. Відповідно, ось я під домашнім арештом, ні на кого не впливаю. Можуть дати до 7-ми років", - заявив Сорд.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підкреслив, що суд буде вирішувати, чи винен Влад Сорд.

"Хай суд вирішить, яку міру відповідальності встановлювати йому чи іншій особі, яка це зробила. Хоча я особисто вважаю, що у слідства достатньо було підстав пред'явити підозру саме Владиславу, який зараз, дійсно, може користуватися правом, яке надане йому Конституцією, і або нічого не говорити про свою позицію в цій справі і свою роль, або говорити неправду. Це його право, дякуючи Конституції", - сказав Геращенко.

Читайте такожАкції під ОП: суд обрав запобіжний захід ще одному учаснику

Акції під ОП: що відомо

20 березня біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка. Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП фарбою.

Після акції поліцейські затримали Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд), якого підозрюють у тому, що він розбив скло у дверях будівлі ОП. Йому інкримінують вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. 23 березня суд обрав Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Цього ж дня стало відомо про оголошення підозри ще одному учаснику акції – лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. Йому інкримінують ст. 296 ч. 4 "Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень" Кримінального кодексу.

Пізніше про підозру повідомили ще одному учасник руху "Гонор" Олексію Білковському (ч. 2 ст. 194 ККУ - умисне знищення або пошкодження майна).

24 березня правоохоронці вручили підозри Євгену Строканю і Давиду Гаджимурадову (ст. 296 ч. 4 ККУ).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора