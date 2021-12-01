На сьогоднішній вечір низка політичних і громадських організацій подали заявки на масові заходи на Майдані Незалежності.

У Києві поліція перекрила вул. Хрещатик для руху транспорту. Також з боку Європейської площі поперек вулиці поліцейські виставили металеві паркани з проходами для пішоходів.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 16.30 поліція почала перекривати Хрещатик та прилеглі до нього вулиці для руху автомобілів.

Наразі рух закрито по Хрещатику на відрізку від Європейської площі до вулиці Богдана Хмельницького.

Перекрито також рух з боку вулиці Михайлівської – виїзд на Хрещатик, з боку вулиці Грушевського – виїзд на Хрещатик, з боку вулиці Городецького, Прорізної, також не можна потрапити автомобілем з вулиці Богдана Хмельницького на Хрещатик. Там також поперек дороги встановлено металеві паркани.

Поліцейські лише випускають машини з Хрещатику, які були припарковані на цій вулиці ще зранку.

Що передувало

У Києві до охорони порядку під час масових заходів залучено сьогодні, 1 грудня, понад 4,5 тисячі правоохоронців і нацгвардійців.

Громадян просять з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки та не порушувати закон.

"Держпереворот" в Україні - що відомо

26 листопада на прес-марафоні "30 питань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова в здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.

Американський президент Джо Байден висловив занепокоєння у зв'язку із заявою президента України Володимира Зеленського про підготовку в країні держперевороту.

Служба безпеки України розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що згодом ситуація з держпереворотом стане предметом закритого засідання Комітету безпеки Верховної Ради України.

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Автор: Дмитро Хилюк