Українцям поки не вдалося виїхати.

Понад 300 українцям не вдалося виїхати з Сектора Газу через КПП "Рафах". Про це сказав Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в ефірі телемарафону.

"На скільки я знаю, поки українцям не вдалося виїхати. Але є жива черга людей, які хочуть виїхати. Це досить велика кількість людей. Що стосується українців - їх понад 300", - сказав Бродський.

За його словами, в основному це жінки і діти, які жили в Секторі Гази і хотіли б виїхати.

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Він також підкреслив, що Ізраїль закликає всіх іноземних громадян покинути Сектор Гази.

"Що стосується Ізраїлю, то ми не тільки не перешкоджаємо, а ми закликаємо іноземних громадян виїхати з Сектора Гази. На жаль, ХАМАС перешкоджає виїзду цивільних осіб з Сектора Гази, тому що користується ними як живим щитом. Ми це добре знаємо і бачимо це постійно", - підкреслив Бродський.

При цьому сказав, що списки, сформовані посольством України, українців, які хочуть виїхати з Сектора Гази були передані як ізральському уряду, так і владі Єгипту.

За його словами, потім буде організований виїзд громадян України з Єгипту. При цьому нагадав. Що зараз кордон між Ізраїлем і Сектором Гази закрита, йде військова операція і тому єдина можливість виїхати з сектора Гази через Єгипет.

Єгипет відкрив КПП з Газою для іноземців - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 листопада, іноземні громадяни отримали дозвіл покинути сектор Газу через КПП "Рафах" до Єгипту.

Це перші люди, які покинули Газу після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС. Управління прикордонного контролю гази опублікувало список сотень іноземних громадян та осіб з подвійним громадянством, яким дозволено покинути сектор Гази.

Це перший випадок з початку конфлікту 7 жовтня, коли постраждалим та іноземним громадянам було дозволено покинути країну.

Громадяни США не увійшли до першої групи іноземних громадян, яким може бути дозволено покинути Газу.

Близько 1000 американських громадян та членів їх сімей застрягли в Газі.

Як відомо, 7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль. В результаті загинуло 1400 ізраїльтян та іноземців, понад 5000 поранено, а ще сотні викрадено. У відповідь Ізраїль розпочав операцію зі знищення бойовиків у Секторі Гази.

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