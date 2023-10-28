Відновлення культурного діалогу з країною-агресоркою нині є неприпустимим, наголошують в українсьокму Міністерстві культури та інформполітики.

Представництво Європейського Союзу в РФ поширило інформацію про повернення Фестивалю європейського кіно в Росію. У Міністерстві культури та інформаційної політики України відреагували на це офіційною заявою.

"612 днів Україна тримає удар російської агресії і залишається форпостом свободи і демократичних цінностей для Європи та всього цивілізованого світу. Ми цінуємо дружбу та партнерство наших європейських колег, розуміємо вагу допомоги союзницьких держав у відновленні територіальної цілісності України і знаємо, що ця допомога є щирою і усвідомленою. А тому вважаємо прикрим непорозумінням повідомлення, поширене Представництвом Європейського Союзу в РФ, про повернення Фестивалю європейського кіно в Росію", – йдеться у повідомленні.

У МКІП зазначили, що у повідомленні йдеться про те, що з 1 по 15 листопада на фестивалі планується представити 21 фільм з країн ЄС і два фільми спільного виробництва російських та європейських кіностудій.

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"Щоб зупинити повномасштабну агресію РФ проти України та не допустити виникнення нових осередків воєнних дій, спровокованих РФ, на території європейських держав, важливо продовжувати ефективну санкційну політику не лише в економічній сфері, але й в культурі, зокрема і в кінематографі. Вся європейська спільнота має бути консолідованою та послідовною у боротьбі зі злом, яким сьогодні стала країна-агресор", – додали у МКІП.

У заяві українського відомства зазначається, що від дій РФ страждають мільйони людей, знищено 835 обʼєктів культурної спадщини, 1702 об’єкти культурної інфраструктури, які мають цінність не лише для України, а є частиною європейського й світового культурного надбання.

"Тому відновлення культурного діалогу з країною-агресоркою в таких умовах є неприпустимим", – наголосили у МКІП.

Санкційний тиск на РФ

Після початку широкомасштабного вторгення Росії в Україну, до країни-агресорки було застосовано низку економічних санкцій низкою країн.

Президент Володимир Зеленський влітку 2022 р. закликав ЄС запровадити візові обмеження для громадян Росії, пояснивши, що після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути тільки одне ставлення до Росії – як до держави-терориста, і саме з цієї точки зору варто визначитися зі ставленням до громадян Росії.

Також Україна закликала світ бойкотувати спортсменів з РФ та Білорусі. Міжнародний олімпійський комітет підтримав заклик, організація не рекомендувала запрошувати російських або білоруських спортсменів на турніри.

11 липня 2022 р. міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що спортивні санкції проти Росії та Білорусі запровадили вже понад 100 міжнародних федерацій та асоціацій. Проте останнім часом розмови про повернення російських та білоруських спортсменів на міжунардні змагання поновилися.

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