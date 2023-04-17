Це другий собака, якого під час повені врятували надзвичайники.

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували собаку від великої води, що заповнила Чернігівську область.

"Ще одного "носика" - собачку Баксі врятували надзвичайники від великої води у Чернігівській області. Також сьогодні рятувальники за допомогою техніки підвищеної прохідності болотоходів "Богун" доставили аварійні бригади "Чернігівобленерго" до місць аварій", – йдеться в повідомленні.

Раніше під час ліквідації наслідків масштабного підтоплення в Чернігівській області надзвичайникам вдалося врятувати малого пса, який отримав кличку "Дружок".

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Паводки та затоплення в Україні - остання інформація

Через інтенсивні опади та підняття рівнів води у річках в кількох регіонах України спостерігаються підтоплення.

Як повідомляє "Укргідроенерго", станом на другу половину дня понеділка, 17 квітня, фіксується підвищення рівня води в річних на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей, повідомили в "Укргідроенерго".

Водночас в ДСНС повідомляли, що відзначають тенденцію до зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.

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