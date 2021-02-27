Сьогодні у Чернівцях в палаті міської лікарні № 1, де перебували хворі на COVID-19, сталася пожежа. За даними рятувальників, у палаті стався «спалах кисневої труби».

Один з постраждалих внаслідок пожежі у чернівецькій лікарні № 1 перебуває у реанімаційному відділенні з опіками 3-4 ступеня.

Читайте такожУ COVID-лікарні Чернівців стався вибух: є загиблі (фото)Як передає кореспондент УНІАН, про це мер Чернівців Роман Клічук повідомив у коментарі журналістам.

Зокрема, коментуючи ситуацію із загиблим у лікарні внаслідок пожежі, він сказав, що один з постраждалих перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області, поліцейські встановлюють обставини виникнення пожежі в лікарні. Попередньо встановлено, що в результаті пожежі загинула одна людина. Ще одна – отримала опіки. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

На місці події поліцейські забезпечують охорону порядку та здійснюють першочергові необхідні заходи для встановлення причин пожежі, які проводять із залученням криміналістичної лабораторії, спеціалістів експертної служби Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС та ДСНС.

Пожежа у лікарні у Чернівцях

Сьогодні, 27 лютого, у Чернівцях у палаті на 2-му поверсі будівлі міської лікарні № 1 сталася пожежа. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у палаті стався «спалах кисневої труби (хлопок)». Перший заступник начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області Олександр Айсюк поінформував, що внаслідок пожежі в палаті, де лікують хворих на COVID-19 пацієнтів, загинула одна особа, ще двоє постраждали. За даними посадовця, внаслідок пожежі постраждали двоє осіб – зокрема, одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна – надихалась чадним газом.

За словами чиновника, під час пожежі загинув літній чоловік.

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Автор: Вікторія Токарєва