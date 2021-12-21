На ділянці Сумського прикордонного загону продовжується облаштування українсько-російської ділянки держрубежу протитранспортними ровами.

Продовжуються заходи з укріплення кордону на загрозливих напрямках.

Про це йдеться на офіційному сайті Державної прикордонної служби України.

"Зважаючи на сьогоднішні безпекові виклики на державному кордоні, продовжуються заходи з його укріплення. Попри те, що зазвичай сезон інженерного облаштування кордону триває до настання зими, цього року активні заходи з укріплення держрубежу на загрозливих напрямах продовжуються попри сніг та похолодання. Особлива увага приділяється кордону з країною-агресором", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, на ділянці Сумського прикордонного загону продовжується облаштування українсько-російської ділянки держрубежу протитранспортними ровами. Тут працює комплексна механізована інженерна група, яка за допомогою спецтехніки, на додаток до існуючих інженерних перешкод на найбільш загрозливих напрямах, прокопує рів та насипає вал, що є додатковими перепонами.

Нарощування військ РФ на кордонах з Україною

Нагадаємо, з кінця жовтня в західних ЗМІ почали з'являтися публікації про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що РФ розмістила біля кордонів України, на окупованих територіях в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей 115 тис. військовослужбовців.

Москва заперечує звинувачення у підготовці до нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Разом з тим США і ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну.