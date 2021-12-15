Новий закон набуває чинності.

З 16 грудня прикордонники отримують право застосовувати заходи примусу, зокрема, зброю.

Про це повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби.

Як сповіщалося, 18 листопада Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення порядку використання прикордонниками озброєння.

У середу, 15 грудня, закон був офіційно опублікований у газеті "Голос України". Відповідно, зміни наберуть чинності вже завтра.

Читайте такожУкраїнські прикордонники стріляють у мігрантів? Брехня чергового російського "кіношедевра"Відтак прикордонники отримають право застосовувати спецзаходи (кайданки, службові собаки, радіоелектронні, акустичні засоби тощо) та фізичний вплив у випадках, коли слова не ефективні.

Законом визначені і випадки, коли прикордонники можуть застосовувати вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку. Зокрема, в напрямку території суміжної держави.

До таких належать:

відбиття збройного нападу, відсіч і стримування збройної агресії;

вторгнення на територію України озброєної (військової) особи, збройних сил інших держав;

припинення збройних провокацій, ведення вогню з території суміжної держави;

відбиття нападу або припинення збройного опору осіб, які незаконно перетинають кордон.

Також законодавчі нововведення дозволяють прикордонникам використовувати зброю для примусового припинення польотів безпілотників. Їх можуть збивати або перехоплювати управління.

Ситуація на кордоні Білорусі з Україною

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій до Білорусі.

У ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї у гібридній війні проти ЄС. Щоб запобігти напливу нелегалів, балтійські держави та Польща значно зміцнили безпеку своїх кордонів.

Особливо напружена ситуація на білорусько-польському кордоні спостерігається останніми тижнями. Польські прикордонники не вперше затримують громадян України, які допомагають мігрантам. Зокрема, про такі випадки Прикордонна служба Польщі інформувала 24 жовтня та 13 листопада.

Україна 23 листопада розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою запобігання міграційній кризі.

У Білорусі звинуватили Україну в "недружніх стосунках" через нібито зосередження військових сил на українсько-білоруському кордоні та пригрозили можливим локальним конфліктом.

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Автор: Анастасія Печенюк