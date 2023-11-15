Лікарі вдалися до такої операції, щоб зберегти ногу юній дівчині, у якої виявили рак кісток.

У Львові 18-річній дівчині з онкологією провели рідкісну операцію – ротаційну пластику, щоб зберегти функціональність ноги.

Як повідомляє Перше медичне об'єднання Львова, про свій небезпечний діагноз — рак кісток — Юлія з Івано-Франківська дізналась за день до свого 18-річчя. Вона вдарилась ногою та звернулася до лікарів. Після ретельного обстеження їй озвучили діагноз – остеосаркома 2B стадії.

Дівчину почали лікувати місцеві онкологи Івано-Франківської дитячої обласної клінічної лікарні. Призначили шість сеансів хіміотерапії, однак вони не допомогли. Хвороба прогресувала і могла вбити дівчину.

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"Подальше поширення агресивної пухлини можна було зупинити лише в один спосіб — терміново видалити уражену стегнову кістку. Але у Юлі рак вже поширився і на колінний суглоб, тож мова йшла про ампутацію ноги на високому рівні", - йдеться у повідомленні.

Аби поборотися за якість життя дівчини та зберегти кінцівку максимально функціональною, свої зусилля об’єднали лікарі трьох міст – Івано-Франківська, Львова та Києва. Після декількох консиліумів вони вирішили провести рідкісну для Україну операцію — ротаційну пластику. Це хірургічне втручання у дітей, яким через рак кісток видаляють частину ноги разом з коліном. А нижню частину кінцівки разом зі стопою повертають на 180 градусів і пришивають до стегнової кістки — задом наперед. Таким чином, стопа стає виконувати роль коліна, що дозволяє згодом встановити функціональний протез і наскільки це можливо зберегти чутливість та рухливість кінцівки.

Спочатку хірурги видалили Юлі уражені саркомою кістки – частину стегна, гомілки та колінний суглоб. Наступний етап операції — ротаційна пластика. Лікарі з’єднали дві кістки різних діаметрів — стегнову та великогомілкову, останню при цьому розвернули на 180 градусів — п’ятою вперед. Після цього наклали гіпс та зафіксували металевою пластиною. Операція минула успішно.

Юлія вже повернулася до Івано-Франківська й продовжує хіміотерапію та боротьбу з недугою. Потім на неї чекатиме реабілітація та протезування. Функцію видаленого колінного суглоба виконуватиме стопа, завдяки чому дівчина зможе отримати функціональний протез і опанувати ходьбу.

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