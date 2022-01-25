Одна група зосереджена на площі Конституції, а інша – на вулиці Грушевського, біля перехрестя з вулицею Шовковичною.

Поліція розділила представників громадського руху підприємців #SaveФОП, які мітингують під Верховною Радою, на дві групи.

Як передає кореспондент УНІАН, одна частина мітингувальників розташована на площі Конституції, а інша – на вулиці Грушевського, біля перехрестя з вулицею Шовковичною.

Як пояснили УНІАН у прес-службі Нацполіції, правоохоронці застосували так звану скандинавську модель, при якій групи мітингувальників, які є потенційно конфліктними, розділені між собою для уникнення можливих конфліктних ситуацій.

Одна частина мітингувальників виступає за скасування закону про обов’язкове використання ФОПами касових апаратів, а інша – за його відтермінування.

Як передає кореспондент УНІАН, всього в акції беруть участь приблизно декілька тисяч осіб.

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Проїзд з вулиці Шовковичної до Верховної Ради залишається відкритим. Всі прилеглі до вулиці Грушевського вулиці, а саме Шовковична, Липська, Садова, перекриті транспортними засобами поліції. Мітингувальники вимагають, щоб їх пустили пройти до Офісу президента і стверджують, що подавали заявку на проведення такої ходи.

Поліцейські не пускають перехожих в квартал Верховної Ради. Пройти можна лише тим, хто проживає або працює в будинках, прилеглих до будівлі парламенту: поліція вимагає документи, які це підтверджують.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради перекрито рух транспорту через акцію протесту "Попіл", учасники якої виступають за скасування обов'язкових касових апаратів для ФОПів.