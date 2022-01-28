Військовослужбовець Олександр Буганов захищав Україну, коли Росія вторглася на Донбас та пройшов полон окупантів.

Військовослужбовець Олександр Буганов, якого застрелив у Дніпрі нацгвардієць Артем Рябчук, захищав Україну на Донбасі, коли почалася АТО, пройшов Іловайськ та був у полоні окупантів.

Старший лейтенант Олександр Буганов був начальником варти і саме у його зміну, 27 січня, сталася трагедія. Буганов був кадровим військовим. За словами його друга, чоловік служив у ЗСУ ще до 2014 року, повідомляє OBOZREVATEL.

"Ми разом працювали у військовій частині 3056 у Херсоні. Я звільнився, а він залишився. Потім їх відправили в АТО на Донбас. Олександр був в Іловайську, потрапив у полон. Я ніколи не розпитував його про той час, проведений у полоні. Для нього це була важка тема, тому ми не розмовляли про це", – розповів його товариш.

Після повернення Олександр залишився в армії, але перевівся в іншу частину Дніпра.

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Улюбленим захопленням Олександра були мотоцикли. Чоловік міг цілими днями пропадати в гаражі, ремонтуючи їх. На його сторінці у Facebook багато фотографій з байком. Також він любив походи та восени 2021 року піднявся на Говерлу.

"Він був дуже позитивною і веселою людиною, любив пожартувати. Я не вірю тому, що розповідають про якісь нібито нестатутні стосунки в їхній частині. Він не з таких людей. Він справжній чоловік і військовий", – зазначив його товариш.

Олександр Буганов був одружений. Без батька залишилися дві маленькі доньки.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі на заводі "Південмаш" 27 січня близько 4-ї години ранку солдат строкової служби Артем Рябчук розстріляв військовослужбовців Національної гвардії. П'ятеро людей загинули (зокрема одна жінка), ще за життя п'ятьох людей у лікарні борються лікарі.

Артема Рябчука поліція затримала через кілька годин після розстрілу, він не чинив опору. Після чогов деталях розповів, як розстрілював товаришів по службі.

Рябчук родом з Одеської області, ріс у віруючій родині. У хлопця залишилися мама та старша сестра.