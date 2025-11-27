Жодної помилки у тексті не припустились лише шестеро людей.

Оголошено переможців Радіодиктанту національної єдності - 2025. Про це інформує сайт Суспільного мовлення.

Так, жодної помилки у Радіодиктанті не припустились шестеро людей: Аліна Голошивець, Альона Данилюк, Євгеній Семенов, Ольга Сидорук, Галина Шура та Дмитро Щербина.

З однією помилкою текст написали одинадцятеро людей: Наталія Бойко, Андрій Бондар, Анжеліка Войлокова, Діана Гончарова, Ірина Зубрицька, Ганна Купрійчук, Оксана Левченко, Руслана Мисишин, Світлана Паламарчук, Володимир Тесленко та Дарина Халявка.

Юлія Шелудько, виконавча продюсерка "Українського радіо" та координаторка Радіодиктанту зауважила, що він обʼєднав мільйони людей. "Близько 8 млн - це лише ті, хто активно взаємодіяв. Є люди, які написали диктант і відправили листи, а ще є і ті, хто написав для себе і ніде цього не публікував. І це велика кількість людей по всьому світу", - сказала вона.

Крім того, Шелудько наголосила, що вони також отримали багато листів з тимчасово окупованих територій, "хоча це небезпечно, але люди доєднались до Радіодиктанту".

"Щобільше, нам пишуть не лише тексти, а і свої історії. Про адаптацію до іншої країни, як вони там живуть, про сум за батьківщиною. І це для нас дуже цінно", - сказала вона.

Так, загалом на перевірку надійшло понад 11 тисяч 200 текстів Радіодиктанту, більшість з яких - електронною поштою, але були і паперові листи, зокрема з Італії, Сполучених Штатів Америки та Бельгії. Електронні листи надіслали з різних куточків планети, зокрема це Греція, Фінляндія, Франція, Шотландія, Польща, Португалія, Словаччина, Грузія, Молдова, Німеччина, Норвегія, Естонія, Литва, Ізраїль, Ірландія, Велика Британія, Йорданія, Бразилія, Канада, Кіпр, Китай, Мальта, Об'єднані Арабські Емірати, Південно-Африканська Республіка, Туреччина, Японія та Південна Корея.

Найпоширенішою помилкою цього року стало неправильне вживання розділових знаків, зокрема тире та знака оклику. А найважчим словом стало "інтерсіті", яке більшість писало з великої літери, утім, комісія не рахувала це за помилку. А також складнощі виникли з написанням "пса Патрона".

Радіодиктант 2025

Як повідомляв УНІАН, Радіодиктант національної єдності - це традиційна щорічна загальнонаціональна акція, що проходить у День української писемності та мови - 27 жовтня.

Щороку до написання та читання тексту долучають нових людей. Цьогоріч текст Радіодиктанту "Треба жити!" написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а зачитала його акторка, народна артистка України Наталія Сумська.

Водночас рекордсменка з написання Радіодиктантів національної єдності Христина Гоянюк розкритикувала цьогорічний текст та те, як його продиктували. Жінка пише радіодиктант 26 років поспіль та кілька разів ставала переможницею радіодиктанту.

Так, вона, зокрема зазначила, що за 26 років це перший диктант, який її "звалив наповал". На думку Гоянюк, він був "недобре прочитаний", а сам текст - "дурнуватий".

