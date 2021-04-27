Для порівняння, у сусідній Польщі понад 2,5 мільйона осіб пройшли повну вакцинацію проти коронавірусу.

Минулої доби в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 11 тисяч 100 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

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За його словами, найбільше щеплень зареєстровано у Дніпропетровській області (1 тис. 374) та Києві (1 тис. 079), найменше - у Херсонській (110) та Луганській (108) областях.

Щеплення проводилися 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 539 тис. 126 осіб. Лише дев'ятьом із них ввели дві дози препарату. Двоє людей отримали першу дозу за кордоном.

Повністю провакциновані двоє людей у Хмельницькій області, троє – у Чернівецькій і четверо – у Запорізькій. Усі отримали щеплення вакциною AstraZeneca.

Для порівняння, у сусідній Польщі понад 2,5 мільйона осіб пройшли повну вакцинацію проти коронавірусу.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 уже записалися 495 тис. 569 українців.

Вакцинація від COVID-19 в Україні: що відомо

Довідка УНІАН. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, а також вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Вакцинація відбуватиметься в п'ять етапів. Перший етап передбачає вакцинацію медиків ковід-лікарень, бригад екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців і персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті.

З 22 березня в Україні почався другий етап вакцинації. До щеплень долучили лікарів усіх закладів охорони здоров'я, соціальних працівників та людей, старших за 80 років.

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Автор: Наталя Нічишина